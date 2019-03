El 14 de junio arranca el juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas

Ya hay fecha definitiva para celebrar el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. Según fuentes jurídicas consultadas por La Información, la vista arrancará finalmente el 14 de junio y continuará los días 20, 21 y 27 de ese mismo mes. En la misma, la formación popular deberá responder penalmente junto con otros tres acusados por el rayado de los discos duros del que fuera máximo responsable de las finanzas de la formación.

Aunque en un primer lugar se señaló abril como la fecha en la que se acogería el juicio -tal y como adelantó este medio- esos señalamientos se aplazaron a tenor de la convocatoria de elecciones generales el próximo 28 de abril. El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, atendió entonces la petición formulada por las partes y fija ahora nuevas fechas, adelantadas por Europa Press, para celebrar este procedimiento en el que se dirimirá la responsabilidad que tuvieron en estos hechos la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno, el abogado Alberto Durán y el propio PP como persona jurídica.

La magistrada al frente de la instrucción del caso, Rosa María Freire, abrió juicio oral a finales de diciembre del año 2017 al considerar que los acusados pudieron haber cometido delito de daños informáticos así com de encubrimiento. Sin embargo, la fase de instrucción ha sido bastante convulsa y ha estado marcada por el carpetazo inicial que se dio a la instrucción y su posterior reapertura ordenada por la Audiencia Provincial de Madrid así como por la tesis adoptada por el Ministerio Público todo este tiempo.

La Fiscalía pidió la absolución de los acusados al entender que no había quedado acreditado ni el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento que sostienen las acusaciones populares. Por ese motivo pidió el sobreseimiento y la aplicación de la doctrina 'Botín', que abre la puerta a que se exonere de responsabilidad penal a los acusados si solo actúan contra ellos las acusaciones populares (representadas en esta caso por Izquierda Unida, Desc y Adade).

No obstante, la instrucción del procedimiento siguió su curso hasta julio de 2016 cuando la magistrada la dio por finalizada al entender que todos los acusados tienen participación directa en la destrucción de estos discos duros, que se llegaron a formatear hasta 35 veces. De acuerdo con ese auto, Durán -responsable de los servicios jurídicos del PP entonces- ordenó este cometido para que no quedase ni rastro de cualquier material o dato relacionado con la caja 'B' de la formación.

"Drásticas" técnicas empleadas para su destrucción "a conciencia"

A Navarro, por su parte, se le acusa de que "conocía sobradamente" que no se podía permitir esa acción y aún así dejó que Moreno procediera a su destrucción para que no quedara rastro, mientras que al PP se le juzgará por no haber impedido estos hechos. Y es que, pese a haber transcurrido todo este tiempo, la causa llega a juicio sin que se haya podido contrastar qué es lo que guardaba Bárcenas en los dispositivos electrónicos de su despacho de la calle Génova. La instructora no es ajena a este 'misterio' y recoge en su auto que las "drásticas" técnicas empleadas para destruirlos "a conciencia" imposibilitó 'de facto' acceder a los mismos, incluso ni con los pertinentes estudios periciales.

Cabe destacar que no es la primera vez que el Partido Popular tiene que rendir cuentas con la Justicia puesto que ya fue juzgado y condenado como partícipe a título lucrativo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel. La misma resolución recogió una condena de 33 años de cárcel para Luis Bárcenas y de 51 años para el líder de la red, Francisco Correa.