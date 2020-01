El año 2019 acaba con 1.098 muertos en carretera, la cifra más baja de la historia

El año 2019 ha concluido con 1.098 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras, noventa menos que en 2018 (-7,6%), lo que supone la cifra más baja de la historia desde que hay recuento en 1960.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este jueves de este dato "histórico" junto al director general de Tráfico, Pere Navarro, en la rueda de prensa sobre el balance de accidentalidad vial del año que acaba de finalizar. Este balance contabiliza las víctimas registradas en las 24 horas siguientes a los siniestros y solo en vías interurbanas.

Durante 2019 se produjeron 1.007 accidentes mortales en los que fallecieron 1.098 personas y otras 4.395 requirieron ingreso hospitalario, lo que supone un descenso del 6,7 % en el número de siniestros (72 menos), una bajada del 7,6 % en la cifra de fallecidos (90 menos) y un descenso del 3,8 % en los heridos graves (174 menos).

El ministro ha valorado estas cifras, que se dan en un contexto de mayor número de desplazamientos de largo recorrido, de parque de vehículos y de censo de conductores, aunque ha precisado que las instituciones no pueden estar satisfechas mientras haya algún fallecido. Ha puesto de relieve también que el año pasado hubo 37 días en los que no se registraron víctimas mortales en vías interurbanas, y que por ejemplo no se ha contabilizado ningún fallecido en autocar en todo el año en todas las carreteras.