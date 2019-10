28 de octubre, día D: el Gobierno quiere 'sacar' a Franco el último lunes del mes 

Aunque todavía no se haya marcado de forma oficial una fecha para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su posterior traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, todo apunta en el seno del Gobierno a que será el próximo lunes, 28 de octubre, por la mañana cuando se lleve a cabo. Los trámites administrativos pendientes no van a obstruir la ejecución de una sentencia firme del Tribunal Supremo, que desde el Ejecutivo se ha insistido en realizar un lunes, por ser el día en el que no se abre al público la tumba; después de que se publique la sentencia del ‘proces’, prevista para el entorno del día 15 de este mes; y tal y como ha dicho Pedro Sánchez en todas las entrevistas que le han hecho, antes de que se inicie la campaña del 10-N.

Con todas esas connotaciones encima de la mesa, tanto en el seno del Ministerio de Justicia como en la Vicepresidencia del Gobierno, que son las dos instancias gubernamentales más implicadas en este proceso, se maneja ya como el día D para mover los restos del dictador el último lunes del mes. Cabe una opción de hacerlo incluso una semana antes, pero fuentes políticas cercanas a la contienda electoral advierten que sería necesario separar la fecha lo más posible de los efectos que la sentencia del conflicto catalán pueda generar, para no mezclar mensajes ni aumentar más el hartazgo político que tiene la gente.

La intención de los técnicos y mandos intermedios que están preparando el traslado es hacerlo de la forma más rápida y ordenada que sea posible. Hay un informe de los arquitectos de Patrimonio del Estado que asegura que todo se puede hacer en una misma mañana sin mayores problemas. El objetivo del Gobierno es que se sepa con antelación cada paso que se vaya a dar, lo que no significa que se vaya a abrir al público. Al contrario, se plantea en la intimidad, con representantes de la familia, técnicos y los miembros de la Administración que sean necesarios.

A falta de confirmar los detalles, todo apunta a que en el momento de abrir la cripta de Franco, estará presenta la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Notaria Mayor del Reino, para dar fe de que todo transcurre conforme a lo que marca la ley y el decreto aprobado en su día por el Consejo de Ministros. Junto a ella y como representante de la Administración del Estado, la mayor autoridad que estaría presente sería la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con parte de su equipo. Junto a ellas deben estar en el acto los familiares de Franco que así lo decidan, con o sin sus representantes legales, que además, serán los únicos que podrán decidir si se abre o no el féretro. El cuadro lo completarán el prior de la Basílica del Valle de los Caídos y los técnicos y responsables de Patrimonio que se encargarán de la operativa.

Flecos pendientes casi solventados

A pesar de que en la agenda del Consejo de Ministros de este viernes no se contempla la fijación de la fecha definitiva para llevar a cabo la exhumación y posterior inhumación de los restos de Franco, fuentes del Ejecutivo no descartan que se decida de todas formas, sobre todo con la intención de dejarlo todo previsto y organizado con antelación y rapidez. Apenas faltan algunos trámites legales para levantar la suspensión cautelar decretada el pasado mes de junio, que llevará a cabo el propio Tribunal Supremo la semana que viene, para dejar vía libre al Gobierno.

Fuentes jurídicas han asegurado que el recurso de aclaración que los familiares del dictador han interpuesto esta semana, para intentar frenar la exhumación, no va a ser un obstáculo para retrasar o aplazar la ejecución de una sentencia que es firme desde su publicación, esta misma semana. Por otro lado, en ese recurso se alude a la obligación de que el prior de la Basílica diera el visto bueno a toda la operativa, si bien hay que recordar que la propia sentencia ya contempla que la necesidad de contar con ese plácet decae ante el fallo del Supremo.

Como ya se había advertido, tampoco será un obstáculo el recurso contencioso-administrativo pendiente en el Ayuntamiento de El Escorial por la licencia de obra, como la sentencia dejó establecido, con lo que una vez reunido el Supremo la semana que viene y levantada la suspensión cautelar establecida en junio, habrá vía libre para poner todo el proceso en marcha.