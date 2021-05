Ábalos arremete contra "el boicot" de los populares a la renovación del CGPJ

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arremetido este lunes contra el PP acusándole de haber mantenido una "actitud deleznable" durante la pandemia, de comportarse con "vileza" haciendo política con las víctimas del coronavirus y de "boicotear" la recuperación económica y la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha dicho que, mientras los españoles celebran el avance de las vacunas y las previsiones de recuperación económica, para el PP eso supone "una contrariedad". "La actitud de la derecha ha sido deleznable -ha afirmado-. No ha dejado de poner palos es las ruedas, ha criticado una cosa y la contraria y sigue cometiendo esta vileza de hacer política con las víctimas".

También ha acusado a los de Pablo Casado de intentar "boicotear" la recuperación económica y de impedir la renovación del Poder Judicial negándose a un acuerdo, para lo cual, según ha criticado, el PP busca "cualquier excusa". Se ha preguntado por qué hay que cambiar las reglas del juego para llevar a cabo esa elección por el mero hecho de que el PP no cumpla con su obligación de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Recuerda que el PP cambió la composición del CGPJ cuando ganó las elecciones y lo hizo de acuerdo con la legislación actual, por lo que no entiende por qué se ha de cambiar ahora el sistema. A su juicio, lo que queda claro es que a Casado no le importa desprestigiar al Poder Judicial y que su órgano de gobierno esté paralizado.

"Todo son excusas", ha añadido al tiempo que ha lamentado que eso lleve al descrédito y deslegitimación de las instituciones. El secretario de Organización socialista ha descartado que el PSOE retome su propuesta de cambio de mayorías en la elección del órgano de gobierno judicial y ha señalado que van a insistir al PP para que se avenga a un acuerdo porque es su obligación.

"Eso exaspera a la derecha, que se niega a comprometerse con el futuro de España por un mero interés partidista", ha añadido antes de concluir que, frente al cambio de ciclo político que el PP afirma que hay, lo que existe es un cambio de ciclo económico. Ábalos ha recordado iniciativas del Gobierno que se van a ir sucediendo, como el denominado Plan España 2050 que presentará esta semana Pedro Sánchez y en el que han participado más de cien expertos de diversas disciplinas.

Con ello ha dicho que "se mira al futuro y se gobierna el presente" y que así seguirá siendo hasta el final de la legislatura, dentro de 32 meses, "mal que le pese a la derecha". Una actitud de Casado ante la que se ha mostrado convencido de que los españoles le pasarán factura "por seguir embelesado en su propio ombligo y bebiendo los vientos de la ultraderecha".