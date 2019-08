Ábalos carga contra Álvarez de Toledo y el PP: "Están bloqueando un Gobierno"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado que la propuesta del PP de que Pedro Sánchez dé paso a un candidato alternativo "está entre la fantasía y el delirio" y ha denunciado que la derecha, a la que ha pedido que asuma su responsabilidad, está "bloqueando la gobernabilidad" del país.

El ministro de Fomento, antes del inicio del acto de toma de posesión de la socialista María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra, ha instado a los populares a que digan "si están empeñados en que el bloqueo nos lleve a elecciones". "Lo primero que tendría que hacer el PP es asumir el resultado de las urnas y tratar de interpretar cómo ha llegado a esa situación", ha asegurado, tras considerar que "es evidente" que una propuesta como ésta responde a que "no se les ocurre otra cosa y algo tienen que decir".

Mira también Chivite toma posesión de su cargo... con el apoyo de Bildu y el nacionalismo vasco

Por ello, ha pedido "más responsabilidad a un partido que ha pasado por una situación similar". Ábalos ha confirmado una posible reunión entre el presidente Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que tendría lugar a finales de agosto. También a finales de este mes habría un encuentro con Unidas Podemos, según ha anunciado. En cuanto a un posible acuerdo con el PNV, ha subrayado que la actitud de este partido "es positiva a la gobernabilidad y sobre ello es más fácil trabajar".

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostado por "una coalición por lo común" que aglutine a las fuerzas políticas que trabajen "por lo que une a los españoles y no lo que les separa", y ha dejado claro que su partido solo se abstendría en una investidura del líder socialista "si Sánchez deja de ser Sánchez".

En una entrevista con EFE, la dirigente popular ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para que "medite profundamente su rechazo a sumar fuerzas" y ha subrayado que "no hay gobierno ni lo habrá" con el actual presidente en funciones. En relación con la propuesta del secretario general de su partido, Teodoro García Egea, en el sentido de que el líder socialista deje paso a un candidato de consenso, la portavoz ha dicho que tiene la impresión de que eso no va a ocurrir porque, en su opinión, "Sánchez no quiere dar un paso atrás".

Además, ha criticado este jueves la "traición" que supone la investidura de María Chivite porque la socialista será presidenta "gracias al apoyo de Bildu-Batasuna". Según Álvarez de Toledo, Pedro Sánchez "llegó al poder con la abstención de Bildu" y este jueves María Chivite "consuma esa traición". "La novedad importante, ahora que se habla mucho de homenajes públicos al mundo de ETA, es este homenaje público que hoy se rinde aquí a ese mundo de ETA", ha asegurado, tras subrayar que "con esta investidura, el señor Sánchez anexiona Navarra a la indignidad".

Cabe destacar que gracias al ascenso de Álvarez de Toledo en el PP ha regresado al partido Gabriel Elorriaga, quien fue subdirector de gabinete de Presidencia del Gobierno con José María Aznar. Ahora será jefe de asesoría parlamentaria, según han informado a EFE fuentes de la dirección del grupo. Así, vuelve para ostentar una responsabilidad en el grupo parlamentario, después de haberse distanciado en 2008 de la dirección de Mariano Rajoy.