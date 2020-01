Ábalos elude hablar más de Venezuela y se reivindica "más allá de las torpezas"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, vive "un fin de semana un poco rarito". Son palabras textuales al inicio de su intervención de este sábado, en su calidad de secretario de Organización del PSOE, ante el Comité Nacional del PSdeG. Con estas palabras se ha referido a una polémica que no ha mencionado directamente, pero que admite que "molesta, aunque no me impacta, porque yo vengo desde muy lejos". "No me echa nadie", ha subrayado como mensaje claro frente a las peticiones de dimisión que ha recibido de PP o Vox.

Porque el que se ha erigido en portavoz del Gobierno de las relaciones de España con Venezuela durante esta semana, a cuentas de su reunión en Barajas con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, no ha mencionado ni al país sudamericano ni a su encuentro. Solo se ha reivindicado por "dar la cara" como ministro de un Gobierno al que, según él, la derecha somete "a una presión tremenda" para que no se hable de las reformas económicas y sociales aprobadas en los tres Consejos de Ministros de esta legislatura. "Más allá de mis habilidades y torpezas", ha asumido, lo importante es lo que aprueba el recién estrenado Ejecutivo.

A partir de ahí, mucha crítica política hacia "los que no luchaban contra la la libertad" como él, que lleva desde 1976 en esta batalla por defender la democracia en España. Y, hablando de años, ha recordado que la actitud de la oposición solo quieren "atacar 140 años de honradez del PSOE". En particular, ha alabado al presidente socialista, Pedro Sánchez, porque si él sufre ataques, dice que no se puede imaginar lo que aguante el jefe del Ejecutivo. "Es el mejor momento para ponerse en la piel del otro y ahí está nuestra capacidad de unidad como partido", ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido más en la línea más templada y ha defendido este sábado que la postura española respecto a Venezuela deber ser la de favorecer que en ese país se celebren "unas elecciones libres, transparentes y democráticas", en lugar de contribuir a "polémicas estériles". Tras reunirse con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, la ministra ha recalcado que tanto en este asunto, como en el 'brexit', como en la delimitación de las aguas marítimas de Marruecos, "lo que le importa es que haya una posición de Estado", que es lo que proporcionará a España "fuerza para hablar con determinación e impacto en nuestras relaciones internacionales".

"La posición de España es contribuir a que se celebren unas elecciones libres, transparentes y democráticas, en las que el pueblo venezolano decida cómo quiere gobernarse para el futuro. Ahí es donde España tiene que estar, no en polémicas estériles", ha dicho González Laya, horas antes de reunirse en Madrid con Juan Guaidó en su condición de "presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado de Venezuela".