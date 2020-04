Ábalos estudiará si puede "abrir vías" seguras para el turismo de Alemania

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, reconoce que no sabe si dentro del mes de mayo podrá haber desplazamientos a segundas residencias o que este verano puedan venir turistas a España, pero lo que sí ha descartado es que se puedan celebrar eventos multitudinarios como los Sanfermines. El ministro ha destacado este miércoles que a algunas actividades les va a costar más recuperar la normalidad que a otras, y que la afectación en los diferentes territorios también es distinta.

Preguntado si los turistas alemanes podrán venir a España este verano, el ministro ha manifestado que hay muchos alemanes con vivienda en España "y queremos que las disfruten", al tiempo que ha recordado que muchos territorios de España viven básicamente del turismo, dentro del cual es un colectivo importante el de los alemanes. Por eso, ha dicho que el Gobierno español tiene que ver si se pueden "abrir vías de compromiso y responsabilidad" que garanticen una seguridad sanitaria para que la vuelta de turistas desde fuera de España "sea una realidad lo antes posible".

Además, Ábalos ha manifestado que no sabe si a mediados de mayo, como le han preguntado, los españoles podrán ir a sus segundas residencias porque no sabe "cómo estaremos entonces". Ha explicado que, aunque el siempre dice "ojalá", la situación sanitaria determina "todas las liberalidades que nos podemos permitir" y que el Gobierno va a evitar todo lo que pueda provocar ir para atrás en el control de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, ha señalado que no ve posible a corto plazo celebrar eventos masivos y donde no sea posible sostener el distanciamiento social, como las fiestas de verano o los Sanfermines. Ábalos ha indicado que eso significaría que, de un día para otro, las cosas cambian totalmente, pero no parece que la situación que se ha vivido y se vive en España por culpa del coronavirus permitan salidas de ese tipo.

El ministro ha recordado que en España no se ha iniciado todavía la desescalada en las medidas restrictivas para atajar la expansión del Covid-19, pero en cualquier caso después habrá que mantener medidas de distanciamiento, y eventos como por los que se le ha preguntado "son todo menos distanciamiento". El ministro, que ha recordado que ya se suspendieron celebraciones como las Fallas o la Semana Santa, tampoco se ha pronunciado sobre la afluencia a playas y piscinas este verano, pues aunque ha manifestado que el grupo que estudia cómo se hará la desescalada tendrá que pensar "en el descanso merecido" de los ciudadanos, "el presupuesto básico es la situación sanitaria del país y mantener el distanciamiento para no retroceder".

El ministro ha incidido en que lo más importante es que las fuerzas políticas, agentes sociales y territorios se sumen a un gran acuerdo de reconstrucción tras el coronavirus y ha advertido de que "pinchar el pacto no sería otra cosa que pinchar la esperanza". "Lo de menos" es que se constituya una mesa de partidos o una comisión parlamentaria, según el ministro, quien ha añadido que lo único que importa es la predisposición, la actitud y el nivel de compromiso para llegar a acuerdos.

El ministro ha hecho balance de la reducción de la movilidad tras la declaración del estado de alarma y ha avanzado que "la desescalada no va ser fácil y estará sometida a revisión constante". A la espera de llegar a esa fase, una vez concluya el confinamiento, Ábalos ha señalado que el conjunto de las administraciones deben implicarse en la búsqueda de consensos para abordar esos grandes pactos para la reconstrucción del país. Y en esa búsqueda deben participar de forma activa las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque, según ha incidido, ningún actor político puede permanecer ajeno a esta crisis.