Ábalos: "No se pueden rebajar impuestos mientras la infraestructura se deteriora"

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, no concibe una rebaja de impuestos masiva tras las elecciones en la situación actual de nuestro país. Así lo ha manifestado el socialista en la apertura del XI Encuentro del Sector Infraestructuras organizado por Deloitte y ABC. "No se pueden plantear rebajas de impuestos mientras las infraestructuras se deterioran", señalaba en clara alusión a los programas que han anunciado algunos de sus contrincantes políticos.

El titular de la cartera ha señalado que una rebaja de los impuestos "solo lleva al deterioro de nuestra red de infraestructuras que no podemos seguir manteniendo", confirma. Esta idea también ha sido apoyada por el secretario general de Infraestructuras, Juan López Milla, que ha señalado que "es imposible mantener las infraestructuras si se bajan impuestos".

Cabe recordar que hace solo unos meses, el ministerio que capitanea Ábalos dejaba la puerta abierta a la implantación de peajes en el conjunto de la red de infraestructuras de alta capacidad que permitiesen mantenerla. Algo que también apoyaban diferentes empresarios del sector para los que el modelo español de autopistas de peaje va camino de convertirse en un oasis dentro del sistema europeo.

En este sentido, el presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló en varias ocasiones diferentes cifras que apoyaban la idea: en España sólo se paga en el 18% de todas las autopistas y se llega a una recaudación de unos 1.800 millones de euros, "mientras que países como Alemania, Francia e Italia generan cada año más de 20.000 millones de euros de ingresos con la tarificación viaria".

El ministro del ramo también ha señalado que la nueva estrategia de la cartera no puede basarse en "replicar el pasado exitoso, limitándonos a crear más y más infraestructuras". Para afirmar esta teoría se ha basado en que "ya no tenemos la necesidad de crearlas, pero eso no quiere decir que no haya que mejorarlas, debemos mantenerlas para que pueda prestar servicios a un nivel adecuado", señalaba.

Del mismo modo, ha recordado que "España tiene que atender a otras partidas de gasto público y también debemos redireccionar el gasto hacia otras partidas como son la de el conocimiento", finalizaba.

La parte política

A solo unas semanas de las elecciones generales, Ábalos también ha tenido palabras políticas. "Son muchos los desafíos que nos afectan a las infraestructuras, pero también son muchos los que afectan a la sociedad", comenzaba. "En los próximos días tenemos una cita con las urnas que en estos momentos representan una gestión importante, no es solo para evaluar la gestión de un gobierno, también para debatir sobre nuestro modelo de convivencia", continuaba.

En este mismo sentido, ha tenido palabras para los extremos del arco parlamentario. "Los mensajes radicales, excluyentes, pueden abocarnos a una ola de recesión democrática y a un estancamiento económico", sentenciaba.