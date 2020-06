Algunas de las medidas "anticovid" que se aplican en las instalaciones ferroviarias "ya son para quedarse", ha afirmado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, en una visita a la estación Puerta de Atocha, en Madrid, en la que ha sido increpado por dos comerciantes. Estos se quejaban de que Adif les reclame el pago de la renta de los locales, lo que ha sido negado por el ministro, que ha explicado que las facturas se emiten por motivos fiscales, pero que no se les va a cobrar y que Adif va a negociar con cada uno "empresa a empresa".

"Fiscalmente hay que pasar esa facturación, pero eso no significa que tengan que pagar", ha dicho Ábalos a un grupo de comerciantes que se quejaban de estar "en la ruina". La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha señalado que "la cobertura legal que aparece hoy en el BOE permite la negociación por parte de Adif de bonificaciones y moratorias" en el cobro del alquiler de los locales y que eso es lo que han acordado "negociar con los comercios para concretarlo una vez finalizado el estado de alarma".

Seguridad en trenes y estaciones

En su visita para comprobar los protocolos 'anticovid' en estaciones y trenes, el ministro ha recalcado que "muchas de estas medidas ya son para quedarse" y que "algunas de ellas, como el control de aforos o la capacidad de movimientos indudablemente se van a quedar para el futuro". En la estación de Atocha, considerada potencialmente "crítica", Adif ha establecido un protocolo para limitar los riesgos con un algoritmo de acuerdo a las características de la estación y los flujos de viajeros, que impone una serie de barreras que van limitando los riesgos para que sean "tolerables".

Las cámaras termográficas que se han instalado sirven para verificar el uso correcto de las mascarillas y para informar de la temperatura de los viajeros, que si es sospechosa se contrasta hasta tres veces antes de que bajen al andén. También se ha establecido un sistema de sensores para limitar el aforo en las salas de embargue, detectar aglomeraciones y tomar decisiones al respecto en tiempo real.

Renfe ha dispuesto equipos que van durante el viaje limpiando y desinfectando el tren y esgrime el sello Aenor de certificación en su proceso de embarque y limpieza, con el fin de que "la demanda vuelva al ferrocarril como el medio más cómodo y seguro para viajar", ha apuntado su presidente, Isaías Táboas. En la actualidad la oferta de Renfe está en torno a un 50% por la falta de demanda y las estimaciones más optimistas sitúan en 2021 los niveles previos a la Covid-19.

Renfe, que ha dejado de ingresar 420 millones de euros por el estado de alarma, mantiene en suspenso la puesta en servicio del AVLO o AVE 'low cost' que iba a comenzar a funcionar el 4 de abril entre Madrid y Barcelona. Ábalos, que ha criticado a los que "se oponen a la movilidad y pretenden recuperar la actividad económica", ha pedido "ser un poco coherentes en eso" y ha apelado a la "responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones y dar calma y confianza para retomar la normalidad".

"El problema no es tanto que el virus pueda colarse o no, el problema es que no lo vayamos transmitiendo entre nosotros, por eso hay que aislar cada situación y seguirla", ha subrayado.

Controles en Barajas

En esa línea ha afirmado que de la lista de peticiones que la Comunidad de Madrid ha enviado por escrito al Ministerio de Sanidad para aumentar los controles en el aeropuerto de Barajas "algunas ya se están haciendo, otras se pueden incrementar, si hay colaboración, y alguna otra solo se plantea en Austria y Grecia, aunque si hubiera posibilidades no habría que descartar nada". No obstante, ha recordado que España está tomando en sus aeropuertos "las mismas medidas que en toda Europa, nunca menos", en el marco de las directrices comunitarias.