Ábalos mantiene su oferta a Ciudadanos pero prefiere un gobierno con Podemos

El secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, ha reiterado este martes su voluntad de pactar con Albert Rivera tras las elecciones generales del próximo 28 de abril. "Para recibir apoyos prefiero aquellos que no cuestionan la unidad de España", ha vuelto a asegurar el dirigente socialista. Por otra parte, el político ha añadido que si en la ecuación entra Podemos prefiere pactar con ellos antes que con los 'naranjas'. "Si me lo hubiera preguntado de otro modo yo hubiera elegido otro", ha asegurado.

Ábalos continúa defendiendo un acuerdo de "sentido común" con Rivera pese a que la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, evitó hablar la semana pasada de un pacto con Ciudadanos y tomase distancias con las declaraciones del secretario de organización. Asimismo, Ábalos ha asegurado que su propuesta pasa por "un apoyo a la investidura" socialista por parte de Rivera, aunque eso "no presupone ningún acuerdo", ha matizado.

El secretario de organización del PSOE cierra la puerta a los partidos independentistas, pero no a Podemos. Ábalos ha añadido que el acuerdo que le había planteado el periodista no le daba otras opciones. "La pregunta decía entre independentistas o Ciudadanos, no me habló entre independentistas y Podemos. La pregunta era muy clara 'A' o 'B', no estaba 'C'. Si me lo hubieran preguntado de otro modo, hubiera elegido a otro", ha asegurado el el secretario de organización.

Niega el referéndum que propone Iceta

Ábalos ha desacreditado también las palabras de líder del PSC, Miquel Iceta, quien proponía la pasada semana "encontrar un mecanismo" democrático "si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia", abriendo así la puerta a un posible referéndum.

"Jamás hemos planteado ese escenario. No me planteo el 65, el 50 o el 70% ", ha asegurado el político. Ábalos ha dicho que su proyecto "radica en que el independentismo sea cada vez menor". "Si nos planteamos la cifra del 65%, sería un fracaso", ha añadido. De todas formas, Ábalos no contempla que "en ningún caso el independentismo pueda alcanzar esas cifras", ha concluido.