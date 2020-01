Ábalos se enroca con su cita en Barajas: "Solo he prestado un servicio a mi país"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha querido restar toda la oficialidad posible al encuentro que mantuvo, en el mismo aeropuerto de Barajas en Madrid, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Para empezar, ha negado una y otra vez darle carácter de "reunión" porque, según él, para usar ese concepto hace falta agenda y objeto. "No he tenido una reunión, sino un encuentro: un saludo", ha declarado en el programa 'El Objetivo', de La Sexta. Es más, ha insistido en que "solo he prestado un servicio a mi país"

Pese a la insistencia de la periodista Ana Pastor durante la entrevista, Ábalos ha querido reducir la cita con la número dos de Nicolás Maduro, que no podía pisar suelo de la Unión Europea sin ser detenida. Según ha contado, subió al avión al que se dirigía para encontrarse con el ministro de Turismo, "que es amigo mío", y después de saber que se encontraba la mano derecha del dirigente venezolano. Allí mismo, en el interior del aparato, le explicó que no podía bajarse y ella le contestó que no tenía esa intención, que estaba haciendo escala hacia Turquía.

En cuanto al objeto de la reunión en sí, el ministro no ha desvelado mucho más, salvo que se alargó durante 20-25 minutos. Cuando se la inquirido sobre tal extensión, teniendo en cuenta que solo fue a decirle que no podía bajar a suelo español, Ábalos ha contestado que no hubo más asuntos porque no había nada más que hablar.

Ábalos ha explicado que, dos horas antes de ir a recibir al ministro de Turismo venezolano, recibió una llamada del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pide que se asegure de que la vicepresidenta venezolana no entra en España.

Ante las preguntas reiteradas, Ábalos ha admitido que Rodríguez llegó a pisar suelo español porque tuvo que cambiar de avión, pero que, según le especificó el responsable de fronteras de la terminal privada en el mismo lugar de los hechos, una escala no se considera entrada a un país. De hecho, ha subrayado que lo que hizo en este encuentro fue asegurarse que se cumplía la legislación europea y evitar que se incumpliera. El Gobierno de España "no incumplió resoluciones europeas". "Hemos asegurado de que se cumplieran", ha añadido.