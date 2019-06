Ábalos y Sánchez inauguran el AVE a Granada después de 20 años de retrasos

Veinte años de espera. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha manifestado su satisfacción por la puesta en marcha del AVE a Granada, al considerar que devuelve la ciudad al "mapa ferroviario" tras años de "infinita paciencia de los granadinos" ante la construcción de la conexión, que ha supuesto una inversión de 1.675 millones de euros.

"A partir de ahora, todo aquel que quiera seguir el consejo de Ernest Hemingway puede venir a Granada en un tren de primera", indicó Ábalos tras recordar que el escritor mencionó esta capital al ser preguntado por el supuesto de solo poder visitar una ciudad española.

En su intervención en la estación de Granada tras realizar el viaje inaugural del AVE, el titular de Fomento subrayó asimismo que con la puesta en servicio de esta línea se solventa la situación de una de las zonas que, según considera, "han sido tratadas con desdén" en materia de inversión en infraestructuras.

"Cierto es que en escenarios de escasos recursos las inversiones tienen que priorizarse, pero algunas zonas han sido tratadas con desdén", indicó Ábalos para citar también Extremadura y el proyecto de soterramiento de la llegada del AVE a Murcia.

En cuanto a Granada, indicó que su conexión ferroviaria ha "preocupado y ocupado" a su Departamento durante el último año. "Y hoy llega el día largamente esperado, los granadinos han tenido una paciencia infinita", añadió.

"El transporte del mañana"

En este sentido, el ministro señaló el carácter de "cohesión y vertebración territorial" de la construcción de infraestructuras". "Las políticas del Ministerio de Fomento no solo conectan poblaciones y territorios, sino que son las claves del sentimiento de pertenencia a un proyecto colectivo como nación", aseguró Ábalos.

"Las infraestructuras deben ser un motivo de orgullo colectivo y no de agravio comparativo, deben unir y no separar", añadió el titular de Fomento en funciones. Por ello, remarcó que este martes "no sólo se ha puesto en servicio un nuevo tramo AVE de 122 kilómetros", sino que la llegada del AVE a Granada "permitirá mejorar las conexiones entre las capitales andaluzas y mejorará el transporte global del Sur de España".

"Con la puesta en servicio de este AVE empezamos a recorrer juntos a la mayor velocidad el camino hacia el transporte del mañana", concluyó el ministro.

Sánchez: "Se creará más empleo"

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones ha vaticinado que la llegada de la Alta Velocidad a Granada llevará "más empleo, más turismo y más desarrollo económico" a esta provincia. La ciudad andaluza "le gana una batalla al tiempo" acercando la ciudad a Madrid y Barcelona y propiciando que las oportunidades de negocio se multipliquen.

Sánchez ha recordado que en 2018 más de un millón de turistas procedentes del extranjero visitaron Granada, una cifra récord que con la llegada del AVE la ciudad estaría capacitada para superar. Los datos del primer trimestre de este año apuntan en esa dirección, al registrar un aumento del 12 por ciento de visitantes extranjeros.