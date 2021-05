Abascal: "Que no cuenten con Vox para repartir 'menas' por territorio español". 

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a todos los gobiernos que "dependen del apoyo" de su formación que "no cuenten" con ellos para "repartir menas por territorio español". Durante su intervención en un acto político de su formación en Córdoba, ante más de un millar de personas, el líder de Vox ha manifestado que los menores que han llegado a Ceuta y Melilla procedentes de Marruecos deben estar "en su casa y con sus padres", y ha advertido a los gobiernos locales y regionales en España que dependen de su apoyo que "no cuenten" con ellos para acogerlos.

Abascal se ha referido a la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, quien "ya ha rectificado" su postura de acoger a menores marroquíes y le ha instado a "acogerlos en su casa si quiere y pagando de su bolsillo". En este sentido, ha lamentado la "deslealtad" de Ciudadanos en Andalucía y ha advertido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que "no son un socio fiable", por lo que le ha instado a que "convoque elecciones" en la región.

Por otro lado, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por reclamar "unidad" para hacer frente a la crisis migratoria y diplomática y ha asegurado que "solo estaremos juntos" cuando se "denuncie a Marruecos ante la comunidad internacional por la invasión" que a su juicio se ha producido en territorio español. Ha reiterado que Marruecos "ha lanzado a nuestro suelo a miles de personas" y "muchos de ellos en edad militar", mientras que los "jóvenes y menores" son "utilizados como ariete humano por parte de Marruecos".

Además, ha señalado que el Gobierno no está capacitado para "defender nuestras fronteras" y ha exigido "militarización permanente" de la frontera sur de España después de que se haya reaccionado "tarde y mal". Asimismo, ha alertado del "gravísimo problema de seguridad" que se está viviendo Ceuta donde la población local "no han llevado a sus hijos al colegio" o "no han podido abrir sus negocios por miedo". Finalmente, Abascal ha indicado que la postura de Marruecos responde a la "reclamación histórica e ilegítima" que tiene el país africano sobre Ceuta y Melilla, aunque ha recordado que éstas "son ciudades españolas mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos".