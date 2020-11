Abascal desea cárcel para los políticos que quieren un "arresto domiciliario"

Vox sigue manifestando su oposición a un posible nuevo confinamiento. En los últimos meses ha rechazado la gestión del Gobierno para hacer frente a la pandemia, a las medidas de restricción de la "libertad" de los ciudadanos y a la limitación de la actividad económica. Ahora su líder, Santiago Abascal, desea que acaben en la cárcel todos los responsables políticos que quieren "condenar" a los ciudadanos a un nuevo "arresto domiciliario" para hacer frente a la expansión del coronavirus.

Abascal extiende así su denuncia a todos los políticos que apoyan un nuevo confinamiento domiciliario, ya sean nacionales o autonómicos y "de todo signo". A su juicio, deberían ser procesados como responsables subsidiarios "de la ruina que provoquen en cada español".

"Y deberían ser confinados ellos, pero entre barrotes", ha manifestado. El líder de Vox ya reclamó la pasada semana desde la tribuna del Congreso penas de prisión para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; además de apuntar las responsabilidades penales de los responsables de que Simón siga en su puesto.

Asturias, Ceuta y Melilla han solicitado ya al Gobierno poder decretar el confinamiento domiciliario para combatir la expansión del coronavirus en sus territorios, mientras que otras autonomías están adoptando medidas de restricción de la movilidad o limitación de la actividad económica.

Vox se quedaba hoy solo en el Senado en su petición al Ejecutivo de Pedro Sánchez de derogar "de forma inmediata" el estado de alarma en toda España. El Pleno del Senado ha debatido una moción suya que el senador Jacobo González-Robatto registró el pasado 21 de octubre -antes de aprobarse la alarma para toda España- en unos términos distintos a los que ha defendido hoy, una circunstancia sobre la que han llamado la atención tanto el PP como Ciudadanos, que rechazarán la propuesta, al igual que el resto de grupos.

Inicialmente, Vox pedía al Gobierno "que la decisión de establecer un estado de alarma en las distintas Comunidades Autónomas" se tomase "de manera consensuada con el Gobierno de la Comunidad afectada" para que el peso de "la decisión recaiga de manera equitativa entre ambos gobiernos". Sin embargo, este lunes, una vez que ya el Congreso aprobó la prórroga del estado de alarma decretado por Sánchez, los tres senadores de Vox enmendaron su propia moción para solicitar directamente la derogación de esa situación excepcional.

No se dan cuenta de que no es momento de cantos de sirena, cada doce minutos un español pierde la vida por coronavirus", ha dicho en nombre del PP la senadora Sofía Acedo en el debate de una moción que considera "extemporánea", vacía de contenido, y carente de planteamiento alternativo. "No vengan a este Senado a hacerle el juego al Gobierno. ¿Pero no eran ustedes firmes opositores del estado de alarma? ¿No eran los que pretendían la supresión del estado de las autonomías? Bienvenidos al estado de las autonomías, pero ha enmendado usted la plana a la cúpula de su partido", ha subrayado la senadora del PP refiriéndose a la primera versión de la moción de Vox.