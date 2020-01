Abascal dice que lo ocurrido en Venezuela con Guaidó podría pasar en España

El líder de Vox, santiago Abascal, ha comentado este domingo que sucesos como los ocurridos en Venezuela, donde se eligió a Luis Parra como presidente del Parlamento en un bronco debate al que no llegó el dirigente de la oposición Juan Guaidó, podrían reproducirse en España.

"Los socios de Pablo Iglesias, Zapatero y Sánchez dan un golpe institucional en Venezuela para hacerse con el parlamento", ha escrito Abascal en su cuenta de twitter.

Se refería a los sucesos de este domingo en Caracas, donde diputados chavistas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) han elegido a Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, en una sesión a la que no ha llegado Guaidó, retenido durante horas por la Policía en los alrededores del Palacio Legislativo. "¿El método? -se ha preguntado en su mensaje Abascal- Impedir la entrada de diputados opositores para que no pudieran votar. Si esto sigue así lo acabaremos viendo en España", ha añadido.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) impidieron a Guaidó entrar al Palacio Legislativo e incluso le tiraron de una verja cuando intentó trepar para luego acceder al hemiciclo. Guaidó aspiraba a ser reelegido presidente de la Asamblea Nacional para poder mantener el pulso al presidente, Nicolás Maduro, que retiene el poder efectivo del Estado venezolano.

Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 60 países y hoy EE.UU. reiteró que seguirá considerándole como tal, a pesar de la votación en la AN.