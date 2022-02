Abascal tiende la mano a Mañueco bajo la condición de que "nunca será gratis"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este sábado en un acto del partido en Burgos que los dirigentes de esa formación estarán dispuestos a pactar con el PP en Castilla y León tras las elecciones si es necesario para que no se tenga que repetir una convocatoria electoral, aunque “nunca gratis”. En su intervención en la calle, en pleno centro histórico de Burgos, Abascal ha pedido a los que quieren que regalen sus votos al Partido Popular, “que voten directamente al PP” en las elecciones autonómicas del 13 de febrero.

En este sentido, ha precisado que su intención es que “tanto si las elecciones las gana VOX como si las gana el PP, negociar en función de la fuerza que les den los resultados”. Ha matizado que aún no se sabe si podrían llegar a entrar en el gobierno autonómico, aunque no prestarán sus votos sin exigir a cambio que se cumpla parte de su programa. El líder de la formación ha criticado el Estado autonómico y ha abogado por “un Estado unitario con un gobierno único y un Tribunal Supremo único, con una descentralización administrativa basada en las provincias, para no reproducir en cada autonomía los centralismos que tanto se criticaban de España”.

En este sentido, ha considerado que el Estado de las autonomías es “costosísimo” y ha convertido a la España de interior en “un gran damnificado por su lealtad a España, mientras los desleales reciben premios en forma de dinero o de competencias fiscales, como el cupo vasco”. Abascal ha cerrado un acto en el que han intervenido también el cabeza de lista de Vox por Burgos, Iñaki Sicilia; el cabeza de lista autonómica, Juan García-Gallardo; y José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores del partido y víctima del secuestro más largo de ETA.

Todos ellos, han insistido en que PSOE y PP son igual de responsables de la situación actual porque sus enfrentamientos públicos no se traducen en políticas distintas en la práctica. Ortega Lara ha recordado que militó en el PP en los años 80 y 90 del siglo pasado porque entonces era un partido con “ética y relato”, pero se apartó cuando “decidieron cambiar el rumbo para seguir las prácticas de ingeniería social de la izquierda”. Por, eso ha considerado que Vox es “la resistencia y la alternativa” a la que “temen los partidos nacionales y los independentistas”.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha asegurado que los ejes de su programa son familias fuertes, libertad educativa e impuestos bajos, antes de insistir en que después de 35 años de gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León solo han conseguido una situación peor que las regiones limítrofes, por ejemplo en lo que se refiere a cargas y ventajas fiscales.