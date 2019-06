Martínez, abogado de La Manada: "Cinco inocentes van a ir a prisión"

"Cinco inocentes van a ir a prisión". Eso es lo que decía el abogado de los cinco miembros de La Manada antes de conocer que el Tribunal Supremo los condenara por violación y eleva la pena a 15 años de prisión. Agustín Martínez ha asegurado que "no duden que la voy a respetar y no duden que mis clientes van a cumplir la condena (...) Ni me voy a manifestar ni voy a hacer ninguna cosa que no sea expresar mi oposición si fuera condenatoria y simplemente plantear que si hubiese una sentencia condenatoria, cinco inocentes van a ir a prisión", ha aseverado.