Un abuelo lucha contra su nieta okupa: Vicente asegura que forzó la cerradura

Vicente tiene 87 años y vive en en Atocha (Madrid) pero viaja hasta Cartagena para visitar a su mujer enferma de alzheimer. Al regresar no pudo entrar en su vivienda. Denuncia en Espejo Público como su nieta Paula aprovechó uno de sus viajes para presuntamente okupar su casa. No entiende por qué no se ha ido a vivir con su padre, en proceso de desaparición de la madre. Se llama Amelia y reconoce que la joven "ya ha tenido otros problemas con nosotros porque con 16 años nos intentó atacar y acabó en un centro de menores". Continúa diciendo que "su padre se la llevó a Madrid porque a mí me daba miedo y ha debido enfadar con e padre y se ha metido en la casa del abuelo".

Ellos se percataron de todo porque el presidente de la comunidad de vecinos alertó a Vicente de que habían okupado su casa y entraban y salían varias personas con animales. Relata que deben tener siempre un menor en el piso y así "la policía no puede acceder a la vivienda. Debe ser algo más organizado", asegura. Insiste en que no entró en la casa con su llave sino que tuvo que forzar la cerradura.

En la vivienda estaría la nieta y su pareja. Vicente compró el piso hace seis años en Atocha para estar cerca del tren y así poder ir andando al tren para viajar a Cartagena, donde pasa largas temporadas. "Yo soy un poco solitario y puede que no salga mucho de casa", responde a una vecina que asegura que le ha visto en muy pocas ocasiones. El abuelo asegura que si le deja entrar la acogería y me "rompería el corazón si tienen que sacarla de ahí de mala manera". Los familiares esperan que entre en razón.