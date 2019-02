Acciona tendrá que pagar 13 millones a Paramés tras su marcha de Bestinver

El Tribunal Supremo ha decidido que Bestinver, la gestora de fondos de inversión de Acciona, tendrá que abonar 13,2 millones de euros a Francisco García Paramés en concepto de retribución variable tras su salida de la sociedad en 2014, fallo contra el que no cabe recurso.

La Sala de lo Social ratifica así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio de 2017, que ya contemplaba el pago de dicha cantidad, si bien rechaza que la gestora deba abonar cantidad alguna, (Paramés reclamaba hasta 42 millones de euros) por el periodo de no competencia, de dos años.

El 20 de septiembre de 2014 Paramés comunicó a la empresa la terminación voluntaria de la relación laboral, y posteriormente presentó una demanda por las cantidades correspondientes a su bonus y a la compensación por no competencia, demanda que fue estimada parcialmente en primera instancia y condenó a la empresa al pago de 13.209.084,93 euros en concepto de retribución variable.

El recurso alegaba además que en unos documentos figuraba la "provisión de ciertas cantidades" que se adeudaban, pero "la mera provisión contable para afrontar determinadas deudas" no supone admitir que dicha deuda exista.

Una rentabilidad media anual del 15,7%

En cuanto a la cláusula de no competencia, el Tribunal recuerda que el contrato "solo prevé una indemnización adicional" si se dan unos determinados supuestos, lo que no ocurre en este caso, o si el contrato se extingue por desistimiento empresarial o despido improcedente o nulo, o a instancia de la empresa, pero "no cuando la extinción se produce por decisión del trabajador sin incumplimiento alguno del empresario".

Transcurridos esos dos años de no competencia, Paramés, conocido como el "Warren Buffet español", puso en marcha Cobas AM; al frente de los fondos de renta variable de Bestinver obtuvo en dos décadas una rentabilidad media anual del 15,7%, superior al 7,8 % logrado en el mismo periodo por el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM).