Acebes, sobre los papeles de Bárcenas: "Es falso. Lo desmiento tajantemente"

Ángel Acebes ha inaugurado la ronda de exaltos cargos del Partido Popular que declara como testigo en el juicio por la caja B del partido. El exministro ha confirmado lo que ya manifestó ante el juez Pablo Ruz hace ahora siete años desmintiendo por completo las anotaciones de Luis Bárcenas según las cuáles él percibió un total de 107.100 euros en negro del PP entre los años 2004 y 2008. "En absoluto. Lo desmiento tajantemente. Es falso que haya recibido estas cantidades. Todas las retribuciones han sido con las oportunas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria", ha expuesto durante la intervención que se ha producido por videoconferencia.

Acebes ha comparecido en este primer día de juicio dedicado a testificales para asegurar que los famosos manuscritos de Bárcenas "no se corresponden con la realidad". El que fuera secretario general del PP entre los años 2004 y 2008 ha dejado bien claro nada más arrancar su intervención, que el área económica era responsabilidad de Tesorería y no del secretario general. También ha apuntado que en ese tiempo Bárcenas era gerente mientras que el tesorero era el fallecido Álvaro Lapuerta, de quien ha dicho que era una persona "honorable". En este sentido ha trazado la división con Bárcenas asegurando que ni tan siquiera habló con él cuando se publicaron en prensa sus anotaciones sobre reparto de sobresueldos a altos cargos de la formación que se habrían pagado desde la caja 'B'.

Al respecto Bárcenas anotó repartos periódicos a Acebes por importe de 6.300 euros que ascendieron a 107.100 euros. "Álvaro Lapuerta hacía gala de la transparencia y la legalidad de las cuentas del PP", ha dicho el exministro popular cuando ha sido preguntado por los pagos que figuran a nombre de sus excompañeros de filas. "Todos ellos han comparecido en sede judicial y han negado rotundamente la existencia de esos pagos", ha sentenciado. Además, ha afeado al exsenador por Cuenca, Luis Fraga, que haya reconocido tras intervenir antes que él en el juicio, el cobro de un total de 6.000 euros pero no como sobresueldos sino para retribuir gastos de campañas electorales, según ha dicho.

Acciones de Libertad Digital

En su intervención Acebes también se ha referido a la compra de acciones de Libertad Digital. A preguntas del fiscal acerca de si actuó de intermediario entre este medio y militantes del partido para que suscribieran títulos de la ampliación de capital de 2004, Acebes ha dicho que, efectivamente, lo comentó con sus compañeros de filas. El Ministerio Público acusa al partido de participar en este asunto con dinero de la caja 'B' que se cedió a Lapuerta y otros empresarios cercanos a la formación para la compra de títulos. Al respecto, Acebes ha confirmado que se reunión con el entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, y que éste le trasladó la oferta. "Recarte me dijo que se estaban viendo con mucha gente del PP y fuera del PP y que estaban intentando difundir lo máximo posible", ha aseverado.

Bárcenas le señaló la semana pasada al ser preguntado por este asunto. Según dijo, Acebes trasladó a Lapuerta la necesidad de participar en esta operación con fondos del partido por motivos ideológicos. El exministro del Interior ha respondido hoy que la ayuda que se pidió fue genérica y que no recuerda "acción concreta" alguna más allá de comentar la oferta de Libertad Digital con compañeros en el Congreso. Finalmente sobre la reforma de la sede de Génova ha insistido en que no conoció "nunca la existencia de dinero b ni de caja B en el Partido Popular" y que tampoco tuvo una conversación de estas características con Lapuerta. De hecho, éste tampoco le trasladó que compró títulos de Libertad Digital a nombre del PP por importe de 139.000 euros.

Encuentro con Aznar y Aguirre

Sobre este episodio también se ha pronunciado el propio Recarte. El empresario, que ha comparecido también este lunes, ha explicado que decidieron hacer una ampliación para conseguir fondos, ser independientes y poder crecer. En ese marco contactó con la excúpula del PP y, en concreto, con el expresidente de la formación José María Aznar y con la mandataria madrileña Esperanza Aguirre. Según el empresario, se trató de algo normal ya que buscaban inversores entre empresas y partidos afines. El objetivo era conseguir suscribir una ampliación por cinco millones de euros, ha dicho aunque ha matizado que no tenía relación de ningún tipo ni con Lapuerta ni con Luis Bárcenas así como tampoco con los que aparecieron entonces como suscriptoras de los títulos.

"Yo no conocía a ninguno", ha apuntado para añadir igualmente que desconocía que ese dinero con el que invirtieron los accionistas provenía de la supuesta caja 'B' del Partido Popular. "Entiendo que un partido no debe invertir en un medio de comunicación. Ni se me ocurrió", ha explicado el expresidente de Libertad Digital, el cual ha dejado claro al inicio de su intervención que este proyecto no tenía como finalidad principal la viabilidad económica sino que más bien tenía un trasfondo ideológico ya que en aquel entonces acababa de ganar el PSOE los comicios generales y se avecinaban "años difíciles".

Fraga confirma el cobro de 9.000 euros

En la primera parte de la vista ha comparecido el exsenador por Cuenca, Luis Fraga. El sobrino del fundador del PP ha protagonizado una testifical un tanto polémica en la que ha rechazado que los dos cobros de 3.000 euros y 6.000 euros de la caja 'B' que percibió tuvieran relación alguna con sobresueldos. Según ha confirmado, efectivamente los extesoreros le facilitaron en 2004 un total de 3.000 y luego otros más para cubrir gastos de las campañas en la que concurría como senador. Según ha precisado, esa dinámica era algo muy "normal" ya que se trataban de pagos en metálico para compensar gastos electorales.

Fraga ha tratado de normalizar este capítulo defendiendo a Bárcenas –de quien ha dicho que les une una gran amistad y que hasta se han ido juntos al Himalaya- y ha reiterado en más de cuatro ocasiones que el "problema" de España es que no tiene un sistema electoral como el norteamericano en cuanto a gestión de fondos públicos para las campañas se refiere. El político ha confirmado que recibió esos dos desembolsos de mano de los dos extesoreros, en la sexta planta de Génova y que Bárcenas anotó ese pago en un cuaderno. No obstante, ha negado que haber visto en ningún momento los famosos papeles del exgerente popular, más allá de lo publicado en prensa, a lo que no ha hecho mucho caso, según dice.

En la lista de testigos de este lunes también se encontraba Emilio Carpintero, el cual ha declarado por la compra de acciones de Libertad Digital que suscribió su mujer. Carpintero ha rechazado que tuviera relación alguna con el Partido Popular y que la adquisición de estos títulos la llevó a cabo su pareja, fallecida en el año 2014. De hecho, ha asegurado que desconoció los hechos hasta que le advirtió la Policía de esta investigación en el año 2014. También ha desfilado por la sede que tiene la Audiencia Nacional en Alcalá de Henares Pilar Pulido. Bárcenas la mencionó en su declaración de la semana pasada como una persona muy cercana a Lapuerta que habría cobrado 12.000 euros en 'B'. Ella ha negado los hechos insistiendo en que no es la persona a la que se refería Bárcenas.