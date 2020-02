Activado el protocolo por contaminación en Murcia por polvo de origen africano

La Consejería de Medio Ambiente de Murcia ha activado el nivel 3 de alerta por contaminación atmosférica después de que el nivel medio de partículas haya rebasado los 100 microgramos por metro cúbico en todas la estaciones de medición a consecuencia de la entrada de una nube de polvo africano. Las previsiones apuntan a que se mantenga la masa de aire de origen africano con polvo en suspensión durante este sábado y los siguientes días 1 y 2 de marzo.

Las autoridades recomiendan no hacer deporte al aire libre, la utilización del transporte público como sustitución al uso de los vehículos particulares, realizar o no realizar acciones como la quema de rastrojos, trabajos en obras o arados de zonas rurales. En el casco urbano de Murcia se está desviando el paso de camiones para que no atraviesen el centro de la población.

La Sala de Control de Tráfico ha puesto en marcha la publicación de mensajes específicos dirigidos a los conductores en los paneles de las vías de acceso 'Alerta atmosférica'; 'Evite acceder al centro'; 'Use aparcamientos disuasorios'; y 'Conduzca de forma eficiente'.

En concreto, la estación que registró mayores valores medios el viernes fue la de Caravaca, con 183 microgramos, mientras que en el día de este sábado es la estación de San Basilio (Murcia) la que está registrando un mayor volumen de partículas con una media de 194.

En el día de ayer Medio Ambiente avisó a los municipios de más de 50.000 habitantes (Cartagena, Murcia, Lorca y Molina) para que prepararan los protocolos de actuación ante la posibilidad de activar el nivel 3 a partir de la medianoche, momento en el cual se informó al resto de municipios.