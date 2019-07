"El acuerdo a tres bandas entre PP, Cs y Vox en Murcia desatascará Madrid"

"El acuerdo a tres bandas (PP-Cc-Vox) en Murcia desatascará Madrid". Así lo creen fuentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que ven en el pacto murciano un salvavidas al que agarrarse para conseguir que Isabel Díaz Ayuso sea investida presidenta regional con los votos de las formaciones de centro-derecha representados en la Asamblea de Vallecas.

Este viernes, PP y Cs han dado a conocer públicamente la aceptación del documento presentado por el grupo de Santiago Abascal para respaldar al candidato Fernando López Miras a la presidencia de la Región de Murcia dentro de un gobierno de coalición configurado solo por integrantes de PP y Ciudadanos.

Finalmente los negociadores de Albert Rivera han admitido que las peticiones de Vox no son "incompatibles" con los acuerdos llevados a cabo con el PP mientras que el propio López Miras ha asumido "plenamente" el documento, al tiempo que lo considera "perfectamente compatible y complementario" con el rubricado con Ciudadanos, informa EFE.

Si no surgen inconvenientes, lo previsible es que el debate de investidura se celebre el 29-30 de julio. Ciudadanos, partido que se negaba a un acercamiento con Vox, expondrá verbalmente en el pleno de investidura su aceptación de las condiciones de Vox por no ser "incompatibles". Suficiente para que Vox haya cambiado de registro y esté dispuesto a no frenar la carrera de López Miras.

En el viaje, Vox ha tenido que dejar algunos pelos en la gatera, como el que no se recoja en el acuerdo cualquier alusión a la reforma de la Ley de Igualdad LGTBI, aunque sí ha 'colocado' sus pretensiones de que se ejerciten mayores controles educativos para evitar hipotéticos adoctrinamientos en las aulas.

Los negociadores populares de la Comunidad de Madrid ven con buenos ojos los avances experimentados en Murcia y, aunque reconocen que durante los últimos días no ha habido grandes movimientos, confían en que este impulso en Murcia "los generará".

De hecho la formación de Santiago Abascal ha publicado en Twitter un mensaje en el que celebra el acuerdo alcanzado en Murcia bajo el título "Ahora a por la Comunidad de Madrid".