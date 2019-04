Ábalos ficha en el Sabadell al nuevo presidente de Aena, Maurici Lucena

El Gobierno tiene previsto nombrar a Maurici Lucena, economista de profesión, como nuevo presidente de Aena. Fuentes de Fomento confirman a La Información que será la propuesta que el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos llevará al próximo consejo de administración del gestor aeroportuario que cotiza en Bolsa.

Lucena es actualmente directivo del Banco Sabadell. En concreto, dirige el área de Regulación Prudencial y Public Policy de la entidad presidida por Josep Oliú. Si el consejo de administración de Aena del próximo lunes da el visto bueno a su nombramiento se convertirá en el sustituto de Jaime García-Legaz, el presidente de la compañía pública que depende de Eneire y que apenas ha estado nueve meses en el cargo: relevó a José Manuel Vargas en octubre de 2017.

Los dos grandes retos de Lucena son dos: por un lado, conocer si continúa adelante con el plan de García-Legaz de salir al extranjero de compras y adquirir participaciones en instalaciones aeroportuarias fuera de nuestras fronteras. Y, por otro lado, resolver el plan inmobiliario de Barajas y El Prat, un proyecto en stand-by a la espera de ver qué decisiones toman los nuevos responsables de Aena y Fomento. Lo que sí ha descartado Ábalos es seguir privatizando Aena, de forma que el Estado continuará manteniendo el 51% de la compañía.

Lucena estuvo ligado al PSC, donde fue asesor económico de la campaña electoral en las elecciones de 2004, número dos de la lista por Barcelona y portavoz de la formación en el Parlament entre 2012 y 2015. Se incorporó al Banco Sabadell en junio de 2016 tras abandonar la política.

El mayor proyecto inmobiliario de España

El exministro Íñigo de la Serna quiso poner en marcha en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat la macrooperación inmobiliaria más importante de España. Sin embargo, el nuevo equipo del Ministerio de Fomento someterá a revisión este plan urbanístico anunciado a bombo y platillo durante la etapa del PP. La cúpula del departamento, por tanto, examinará de nuevo los aspectos de un polémico proyecto con el objetivo de evitar 'pelotazos' en la venta de unos terrenos cotizados, los que rodean los dos principales aeropuertos del país.

El equipo que capitanea el nuevo ministro de Fomento tiene previsto someter a estudio este macroproyecto inmobiliario, de forma que la puesta en venta de los terrenos adyacentes a los aeropuertos queda en el aire. En Fomento admiten, además, que se trata de un plan heredado del anterior equipo de Gobierno que no es prioritario en este momento para el nuevo ministerio. Esto no quiere decir, añaden, que no pueda salir adelante en un futuro, sino que se revisará todo lo relacionado con uno de los proyectos estrellas de García-Legaz para una compañía que no para de repartir dividendos.