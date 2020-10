Afectados en Bankia dan el primer paso para recurrir el fallo ante el Supremo

Las acusaciones que actuaron contra los exdirectivos de Bankia están reaccionando de manera desigual ante el fallo que absolvió a los 34 acusados. Mientras algunas han declinado poner el asunto en manos del Tribunal Supremo, otras ya han comunicado de manera oficial a la Audiencia Nacional que habrá recurso de casación ante el alto tribunal por "infracción de ley". De este modo, tanto pequeños inversores como empresas implicadas en el procedimiento han remitido un escrito al tribunal que juzgó el caso para dejar patente su intención de interponer recurso de casación agotando de esta manera la única vía de litigio posible.

Se trata de inversores a título individual así como de la empresa Bochner España S.L y la asociación española de accionistas minoritarios de empresas cotizadas (AEMEC). En sus respectivos escritos remitidos a la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso este diario, las acusaciones adelantan que actuarán contra el fallo que libró de cualquier responsabilidad penal a Rodrigo Rato y el resto de 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia. Según explican, esta sentencia histórica que se produce ocho años después de que arrancara la causa, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva al concluir que la cúpula de la entidad nacionalizada no tiene responsabilidad penal en el rescate del banco ni tampoco en el presunto maquillaje de cuentas.

Este gesto demuestra la escisión patente entre las acusaciones que actuaron en bloque en el procedimiento, teniendo en cuenta que algunas de ellas, como Adicae, han rechazado seguir pleiteando ante la Sala de lo Penal del alto tribunal. La asociación de consumidores asegura una semana después de conocerse el fallo de los magistrados que es "inútil prolongar en solitario un estéril debate judicial" y arremete contra la Fiscalía Anticorrupción por su decisión de no recurrir la sentencia de Bankia. A su juicio, se trata de una postura "inaudita, incomprensible y vergonzante" teniendo en cuenta que el Ministerio Público endureció su acusación al término de la vista oral actuando no solo por fraude sino también por falsedad contable.

No obstante, fuentes del órgano que dirige Alejandro Luzón consideran que el asunto no tiene más recorrido teniendo en cuenta la alta dificultad de que una sentencia absolutoria se convierta en condenatoria. Las fuentes consultadas por este medio explican que la vía del Tribunal Supremo es especialmente complicada porque se tendría que acreditar que la sentencia incurre en errores de calado o bien omite algún dato clave del procedimiento, hecho que no se produce. Sin embargo, los pequeños inversores que perdieron sus ahorros con la salida a bolsa de la entidad en 2011 consideran que se ha cometido infracción de ley.

En sus comunicaciones a la Audiencia Nacional precisan que se ha vulnerado el artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por ese motivo buscarán que la Sala de lo Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena estudie el fondo de este fallo absolutorio. El mismo tribunal que juzgó y condenó la pieza separada de las tarjetas black sentenció la pasada semana que no había quedado acreditado que el equipo de Rodrigo Rato maquillara las cuentas de Bankia de 2010 y 2011 así como que tampoco incluyeran información falsa en el folleto de salida a bolsa de la entidad. El tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo sentenció que todos los supervisores y reguladores dieron el visto bueno no solo a la operación sino también al proceso de integración de las siete cajas en 2010.

Los enjuiciados por su parte, celebraron el fallo y consideraron que llegaba muchos años tarde. El expresidente de Bancaja y número dos de Bankia, José Luis Olivas, apuntó en declaraciones a La Información que había pasado por un "calvario" y que lo más duro en este tiempo ha sido el sufrimiento que han soportado los familiares puesto que se llegó a decir que metieron "la mano en la caja". Aunque el principal beneficiado del fallo fue Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno, que afrontaba ocho años y medio de prisión por estos hechos, consiguió gracias al fallo absolutorio que la Audiencia Nacional acordara el tercer grado lo que provocó su salida el pasado viernes de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En el lado contrario se sitúan los principales litigadores de este gran procedimiento. Tanto el movimiento 15M Pa Rato como la Confederación Intersindical de Crédito (cuya defensa ha ejercido el exlíder de UPyD Andrés Herzog) mostraron su disconformidad con la absolución recordando que han sido muchos años de litigio. De hecho, la propia CIC tuvo que lanzar una campaña de crowdfunding en pleno juicio para recabar fondos ante la duración de la vista, que se prolongó más de diez meses. En su opinión, el procedimiento no solo se tendría que haber dirigido contra la excúpula de Bankia sino también contra los altos cargos del Banco de España y de la CNMV que controlaron la fusión y la integración de las cajas y dieron el visto bueno a la salida a bolsa.