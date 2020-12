Airbus elige España para el 'súperdron' europeo y garantiza miles de empleos

Balón de oxígeno para Airbus. La multinacional de la aviación y la defensa ha elegido España para construir el fuselaje del futuro 'superdron' europeo, un aparato pionero a nivel mundial en el que el Gobierno nacional se encuentra involucrado junto a Alemania, Francia e Italia. El proyecto ya está aprobado y la firma del contrato inicial está prevista para el primer semestre de 2021. Este programa, unido al del futuro avión de combate de la UE y a otros proyectos relacionados, como la "nave de combate" o el pilar de "baja observabilidad" -para evitar la detección de aparatos que vuelen a poca distancia del suelo-, prevé impulsar el empleo en las plantas de la multinacional en suelo español, así como el de las industrias auxiliares.

El fuselaje del dron, lo que podría denominarse el cuerpo central de la aeronave no tripulada, se construirá en una de las fábricas de Airbus en España. La multinacional de la aviación tiene instalaciones especializadas en la Defensa en Getafe, en el sur de Madrid, y en Sevilla, en San Pablo y en Tablada. El proyecto aún se encuentra en una fase muy inicial para poder concretar en cuál o cuáles de ellas, indican fuentes cercanas al proyecto consultadas por La Información. El fuselaje, una vez construido, se trasladará a la fábrica de Manching, en Alemania, para el montaje final del dron. Allí se ubica el principal centro de operaciones de la compañía.

Con esta decisión de Airbus, la industria de la Defensa española recibe un espaldarazo en un momento, además, de gran incertidumbre. Hay que recordar que Airbus ya eligió las fábricas de nuestro país para ensamblar el último gran proyecto militar de la compañía, el A400M. En esta ocasión lo que se fabricará en territorio nacional será la parte principal del avión, el núcleo central. La francesa Dassault Aviation, por su parte, aportará la parte tecnológica al Eurodron y la italiana Leonardo se encargará de las alas. El motor, de hecho, aún no está adjudicado. "Como nos encontramos en un proceso competitivo en este momento no tenemos la libertad de revelar más detalles", indicó la directora de UAV de Airbus, Jana Rosenmann, durante un briefing este miércoles. Es un proyecto comunitario que cuenta, además, con el impulso de la Comisión Europea, ya que la actual presidenta Ursula von der Leyen fue ministra de Defensa germana y se encargó de presentar en sociedad el proyecto en 2018.

Los cuatro países involucrados en el Eurodron tienen previsto adquirir un total de sesenta aparatos no tripulados a lo largo de los próximos años. España calcula comprar doce aviones (cuatro sistemas, ya que cada uno de ellos se compone de tres aparatos), los mismos que Francia. Alemania, por su parte, cuenta con hacerse con veintiún aviones y, por último, Italia quiere quince de ellos, según explican fuentes de Airbus. La compañía calcula que el programa dará empleo a 7.000 personas en todo el continente. El primer vuelo de UAV europeo está previsto para 2025 y las entregas a los países comenzarían en 2028.

De forma paralela al Eurodron, varios países europeos, entre ellos España, también están desarrollando el futuro avión de combate (Future Combat Air System, FCAS por sus siglas en inglés). Se trata de un programa compuesto por diferentes pilares en el que la industria militar nacional también tendrá un papel protagonista, con Airbus e Indra como puntales. De hecho, la pasada semana se hizo oficial la adjudicación del contrato industrial para la integración de empresas españolas en el resto de actividades de la Fase 1A de investigación, desarrollo y demostración tecnológica del Sistema de Armas Europeo de Siguiente Generación (NGWS/FCAS). Se trata, según el Ministerio de Defensa, de un "programa de Estado por su importancia estratégica". En esta fase 1A, España, Alemania y Francia han comprometido 300 millones.

Airbus anunció 900 despidos en España por el Covid

El pasado junio, Airbus anunció un recorte de 15.000 empleos en todo el mundo antes del verano de 2021, de los que al menos 900 serían de bases españolas, ante una caída de la producción del 40% como consecuencia de la pandemia. En cuanto a las áreas de Defensa y Espacio, la restructuración de personal afectaría a 2.664 empleos, 772 de ellos en nuestro país. La decisión llevó al Gobierno a movilizarse y el presidente, Pedro Sánchez, llegó a firmar un acuerdo el 30 de julio con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, con el compromiso de "preservar las capacidades estratégicas de la industria española".

Sánchez se comprometió a una serie de compras a Airbus y a poner en marcha un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), ligado a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, que será gestionado por la Agencia Española de Innovación (CDTI) dotado con un presupuesto de 185 millones de euros hasta el final de la legislatura. A ellos hay que sumar ayudas parcialmente reembolsables (APRs), cuyo volumen disponible puede superar los 50 millones de euros. La compañía, por su parte, aceptó minimizar el impacto en los empleos en España y buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo, teniendo en cuenta su localización", según se puede leer en el acuerdo.

Fuentes de Airbus explican que ambos programas, tanto el Eurodron como el futuro avión de combate y los sistemas que lo rodean, son "esenciales para el futuro del sector en España, no sólo para Airbus, ya que no somos los únicos involucrados en ambos proyectos a nivel industrial". De hecho, esa misma semana el PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que Airbus reafirme sus compromisos con España en materia de empleo, actividad industrial y el mantenimiento de las capacidades tecnológicas e industriales, ante la amenaza de un recorte en la plantilla superior a las bajas voluntarias y de despidos forzosos avanzado por la dirección de la compañía el pasado verano.

El sector de la aeronáutica y la defensa concentra el 7,3% del PIB industrial nacional, con una facturación de 13.040 millones de euros (en diez años se ha doblado). Concentra más de 150.000 empleos de los cuales 57.618 empleos directos en más de 696 centros productivos por todo el país. Al área de Defensa de Airbus concentra en torno a 7.700 empleos directos, según la compañía.