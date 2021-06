Aitor Esteban a Pedro Sánchez sobre su 'no' al referéndum: "Nunca diga nunca".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que inicie un "diálogo fructífero" partiendo desde "la realidad" de que hay "identidades nacionales" dentro de España y dejando a un lado "el ruido" del PP, aunque le ha replicado ante sus declaraciones de que no habrá un referéndum de autodeterminación que "nunca diga nunca".

"Ya veremos como van avanzando las cosas", ha añadido Aitor Esteban desde la tribuna del Congreso para finalizar su intervención en el Pleno en el que Sánchez está informando a la Cámara Baja sobre los indultos a los líderes independentistas. Estas declaraciones finales del portavoz del PNV han provocado un gesto amigable del presidente del Gobierno, que ha recibido estas palabras con una sonrisa.

Durante su intervención, Esteban ha señalado que, gracias a estos indultos a los líderes independentistas, se podría estar en el inicio de una etapa de "diálogo fructífero" que debería "generar estabilidad y poner las bases de un país diferente, con un futuro más abierto y europeo", si bien ha avisado de que para lograr esto se tendría que actuar "con serenidad".

En este contexto, ha apelado a un país respetuoso con "el autogobierno y con las identidades nacionales" porque considera que "eso siempre va a estar ahí". Por ello, ha vuelto a reclamar un acuerdo "partiendo desde esa realidad" y que se busquen soluciones: "No podemos perder el tiempo".

Carga contra Casado

El portavoz nacionalista vasco en el Congreso también ha aprovechado su turno en esta sesión plenaria para arremeter contra el líder del PP, Pablo Casado, por su crítica hacia el Gobierno en general y los indultos en particular.

En este punto, ha afeado que se le tilde a Sánchez de "traidor" por haber concedido esta medida de gracia a los líderes independentistas asegurando que esta es una "palabra grave" y animándole a que, si considera que el Ejecutivo está actuando de manera traidora, que se atenga al artículo 102 de la Constitución.

Cree Esteban que la posición de Casado ante estos indultos es una "enmienda a la totalidad" al discurso que pronunció en la moción de censura presentada por Vox desvinculándose de la formación de Santiago Abascal. Por ello, le ha recriminado que asegure que estos indultados deberían volver "donde deben estar" y ha reivindicado que estos líderes encarcelados por el 1 de octubre "ni impulsaron la violencia ni robaron, por lo tanto no son delincuentes".

En consecuencia, Esteban ha reiterado su petición al presidente del Gobierno de que se "olvide del ruido" y le ha ofrecido la mayoría parlamentario que apoyó su investidura. "Con ella se puede trabajar, y cada uno de esos escaños tienen el mismo valor que el resto de los escaños", ha proclamado el portavoz del PNV.

Criticas a Escrivá

Eso sí, Aitor Esteban también ha afeado algunas cosas al Gobierno, en concreto dos relacionadas con el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Es en este punto, donde el portavoz del PNV le ha recriminado que actúe como "yo robot" y, según sus palabras, no consulte algunas cosas con las Comunidades Autónomas.

Se refiere a la situación de emergencia provocada por la política migratoria, haciendo alusión a una carta remitida por el Ejecutivo vasco al ministro Escrivá para compartir información sobre este asunto. "Como si una política migratoria pudiera llevarse adelante solo por el Estado, habrá que darle cobijo, una asistencia social, muchas cosas de las que se encargan las CCAA", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "no ayuda a engrasar las cosas" que Escrivá anuncie un acuerdo sobre la reforma de las pensiones sin habérselo comunicado antes al Parlamento. "Me parece muy bien lo de la Mesa de diálogo social, pero es que no votan", ha subrayado. Por ello, ha pedido a Sánchez un "impulso político" porque, según ha señalado, hay muchos proyectos que no depende solo de un Ministerio sino de la coordinación entre varias carteras ministeriales.