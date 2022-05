Albares aboga por esclarecer los hechos antes de relacionar a Rabat con Pegasus. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, apela a la prudencia y apuesta por "no entrar en conjeturas" sobre si Marruecos podría estar detrás del espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de conocer los hechos. "Las relaciones internacionales no se basan en conjeturas ni especulaciones, se basan en hechos", ha defendido, tras confirmar que él mismo entregó su teléfono el domingo al CNI para que lo analizaran y ya se lo han devuelto.

"Las cosas tienen que ir por orden", ha sostenido. "Lo primero es conocer y esclarecer los hechos y después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, si hay que tomar algunas", ha recalcado tras ser preguntado sobre si los indicios que apuntan hacia Rabat podrían enturbiar las relaciones bilaterales que ahora parecen estarse reconduciendo. "Como ministro de Exteriores no voy a entrar en conjeturas sobre ningún país pero sobre todo porque lo que se necesita en el terreno de la diplomacia son hechos", ha recalcado Albares, que ha comparecido en rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Nikos Dendias.

Asimismo, ha asegurado que no ha recibido "ningún matiz, ningún cambio ni ninguna duda sobre la reputación de España o la solidez de España" a raíz de que el Gobierno diera a conocer este lunes que los móviles de Sánchez y Robles. En este sentido, ha reivindicado que la reputación de España en materia de ciberseguridad y los ránkings "nos sitúan entre los países más exigentes y los mejor dotados a este respecto". "No he recibido la más mínima duda ni pregunta al respecto", ha insistido.

Aún no ha cerrado un encuentro con Burita

En cuanto a la relación con Marruecos, Albares ha dicho que aún no tiene cerrado un encuentro bilateral con su homólogo, Naser Burita, con quien coincidirá el martes y miércoles en Marrakech con motivo de la reunión ministerial de la Coalición Internacional contra Estado Islámico. "Se está trabajando y cerrando las agendas", ha afirmado. El jefe de la diplomacia ha aprovechado para poner en valor el hecho de que ya hayan algunos de los grupos de trabajo bilaterales que se incluyeron en la "hoja de ruta" del comunicado conjunto a raíz de la visita de Sánchez a Rabat el pasado 7 de abril ya se estén reuniendo, como ha sido el caso este jueves del relativo a la 'Operación Paso del Estrecho'.

Esto demuestra que dicha hoja de ruta "se está desarrollando con total normalidad". "Hablamos de asuntos que requieren pensamiento, estrategia, gradualidad y ordenación", ha acotado, mencionando en concreto a la cuestión de la reapertura de las fronteras en Ceuta y Melilla. Ya en el comunicado, ha recordado, se habla de "reapertura gradual y ordenada". "Eso es lo que se está haciendo, reflexionando en la mejor forma de hacerlo de manera gradual y ordenada", ha explicado, sin querer comentar si hay algún obstáculo que haya llevado a aplazar al menos hasta el 15 de mayo la reapertura después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera que era "inminente".

En todo caso, ha defendido que se están poniendo en marcha "mecanismos que llevaban mucho tiempo sin ser activados" -dos años y medio en el caso del grupo de trabajo sobre inmigración y 15 años en el de delimitación de las aguas territoriales-. Estos mecanismos "requieren de reflexión porque el objetivo es alcanzar soluciones que satisfagan a nuestros ciudadanos", en particular a los de Ceuta y Melilla y también los de Canarias, "que son los grandes beneficiados de esta hoja de ruta que vamos a desarrollar gradualmente", ha reivindicado. El encuentro con su homólogo griego ha servido a ambos para repasar tanto la "excelente" relación bilateral como otros temas de interés de índole europea y también mediterránea, así como la invasión rusa de Ucrania. Además, han firmado dos memorandos de entendimiento, uno sobre consultas políticas y otro sobre cooperación entre las escuelas diplomáticas de los dos países.