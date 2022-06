Albares anuncia una respuesta "serena y firme" ante Argelia tras su órdago

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este jueves que el Gobierno está analizando las implicaciones prácticas que tienen las últimas decisiones anunciadas por Argelia con vistas a ofrecer una respuesta "serena" pero "firme" para defender los intereses españoles. Ha asegurado que el Gobierno quiere mantener una relación constructiva con Argelia, después de que el país magrebí anunciara ayer que suspende el Tratado de Amistad y ordenara congelar las operaciones de comercio exterior con España al considerar injustificable la posición del Gobierno en el conflicto del Sáhara Occidental.

Bolaños: las relaciones no están rotas, sólo suspendidas

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Demcorática, Félix Bolaños, ha afirmado que el tratado de amistad no se ha roto, sino que se ha suspendido, al igual que otras decisiones que tomó el país argelino no resultaron definitivas: "Hay que diferenciar entre romper el tratado, denunciarlo como se dice técnicamente y suspenderlo. Igual que en su momento otras decisiones que tomaron digamos que no son decisiones definitivas", ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Bolaños ha asegurado que van a seguir trabajando con todos los medios diplomáticos a su disposición para restablecer "cuanto antes" el tratado de amistad. "Nosotros queremos tener una relación normalizada, leal y es en lo que estamos", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que la situación geoestratégica de España respecto a Marruecos y Argelia es diferente a la de otros países de la Unión Europea. En relación con el suministro de gas, el ministro ha recalcado que "no está en riesgo en ningún caso" y que Argelia siempre ha sido un socio fiable. Ha apuntado, además, que no tienen ningún "indicio" de que se vaya a cuestionar el suministro y, a renglón seguido, ha asegurado que tienen la mano tendida para reconstruir la relación.

Montero y Ribera confían en que Argelia cumpla con el gas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reiterado este jueves el "compromiso" del Gobierno respecto al Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas que, según ha insistido, el Ejecutivo "va a respetar". Además, ha apuntado que aclararán a Argelia la posición de España para que la "normalidad se establezca". En relación con las dudas sobre los cortes de gas por parte del país africano, Montero ha declarado que Argelia "siempre ha cumplido con esos contratos y lo va a seguir haciendo", en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press.

La ministra ha defendido que el Gobierno ha sido "bastante franco" con Argelia y ha vuelto a reiterar que todos los compromisos de España con Marruecos y con el Sáhara están en el marco de la ONU, "que el Gobierno va a respetar". "Ahora tenemos que volver a intensificar las relaciones. Confío totalmente en la diplomacia, en la buena relación que siempre ha habido entre los países para que en un plazo de tiempo breve restablecerlas", ha subrayado Montero.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Teresa Ribera, ha expresado este jueves su confianza en que la argelina Sonatrach cumpla con las "obligaciones" que estipulan los contratos de venta de gas que tiene suscritos con las empresas españolas. En declaraciones a Onda Cero, ha reconocido que la ruptura por parte de Argelia del tratado de amistad y su decisión de suspender las relaciones comerciales con España "no es una cosa que nos guste a nadie".

"Por ahora, la confianza es máxima porque los intercambios comerciales han venido funcionando muy bien"

"Las relaciones entre la comercializadora argelina (Sonatrach) y las empresas españolas que compran gas tienen obligaciones contractuales y confío en que sigan funcionando como lo que son, porque si no, sería un problema más complejo de resolver, no a través de relaciones diplomáticas, sino probablemente de arbitrajes o tribunales", ha precisado. En todo caso, Ribera ha asegurado que, "por ahora", su confianza es "máxima" porque los intercambios comerciales entre Sonatrach y sus clientes españoles "han venido funcionando muy bien".

"Hace meses que (los contratos) están en un proceso de revisión de precios complicado entre Sonatrach y los compradores españoles, pero nada nos hace pensar que esto pueda quebrarse de forma unilateral por una decisión del Gobierno argelino", ha apuntado. La vicepresidenta ha lamentado lo que está sucediendo con Argelia y ha asegurado que el Gobierno "está abierto a recuperar esa relación cuanto antes". "Confío en que con el tiempo y buscando puntos de encuentro podamos superar esta situación cuanto antes", ha concluido.