Albares celebra el avance entre Ucrania y Rusia pero duda de los planes de Putin

"Vamos hacia una guerra y una crisis larga". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido su pesimismo sobre los efectos de la invasión rusa pese a los avances alcanzados durante la jornada para alcanzar un alto el fuego entre Moscú y Kiev. Así se ha pronunciado un Albares que asegura que no es "optimista" respecto a las verdaderas intenciones del Kremlin. "El ejército ruso sigue desplegando una guerra a gran escala. A pocos kilómetros de aquí siguen los bombardeos", ha denunciado Albares en una entrevista en La Sexta, donde se encuentra de visita oficial a la frontera polaca con Ucrania.

El titular de Exteriores ha apuntado que el motivo de la invasión rusa, bajo el pretexto de la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, "no era una hipótesis real". "La entrada en la OTAN no estaba sobre la mesa cuando comenzó la agresión", ha puntualizado un Albares que aboga por mantener el conflicto en fuera de las fronteras de la alianza atlántica. "Somos una alianza defensiva", ha recalcado. En este sentido, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos españoles, que pueden estar "muy tranquilos" porque su "seguridad está garantizada" y Rusia no ha demostrado ninguna intención de escalar más la agresión.