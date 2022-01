Albares descarta evacuar a diplomáticos y llama a la tranquilidad sobre Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha descartado este lunes evacuar al personal diplomático y a ciudadanos españoles residentes en Ucrania por el auge de las tensiones con Rusia, en una llamada a la tranquilidad ante la crisis de seguridad provocada por la presión militar de Moscú. Después de que Estados Unidos haya iniciado los trabajos para evacuar a las familias del personal diplomático en Kiev, el ministro español ha rechazado seguir sus pasos y ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad".

"No nos planteamos evacuar a nuestra colonia ni a la Embajada. Sigo minuto a minuto la situación y ante cualquier evolución reaccionaremos con rapidez", ha explicado en rueda de prensa desde Bruselas tras participar en el Consejo de Asuntos Exteriores. Albares ha explicado que el Ministerio que dirige hace seguimiento de la comunidad española en Ucrania, formada por unos 500 compatriotas, que son informados "puntualmente" de las novedades en cuestión de seguridad.

La escalada de tensiones en la frontera con Ucrania, donde Rusia concentra a decenas de miles de efectivos y medios militares, ha generado alarma sobre una posible agresión, frente a la cual la UE, en coordinación con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá prepara sanciones sin precedentes. El mensaje del jefe de la diplomacia española se suma al del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que este lunes ha pedido "no dramatizar" al ser preguntado por una posible retirada del personal diplomático europeo. "No creo que debamos dramatizar mientras las negociaciones continúen, y están en marcha", ha asegurado Borrell a su llegada a la reunión.

En la misma línea, Albares ha insistido en que ante al crisis abierta "no hace falta agravar la situación"b, poniendo en valor que, aunque "tenso", se mantiene el diálogo con Moscú para evitar una escalada bélica. Exteriores procedió a actualizar sus recomendaciones de viaje sobre Ucrania el viernes pasado. En ellas, indica que debido la "volatilidad de la situación actual no se recomienda viajar a Ucrania salvo por motivos de viaje esenciales". En todo caso, se desaconseja los viajes a Crimea y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, sugiriendo a los españoles que estén en ellas que no permanezcan "más allá del tiempo imprescindible".