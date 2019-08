El alcalde de Bilbao, a la nueva manada: "Deleznable, inaguantable, inaceptable"

"Me siento horrorizado, asqueado. Siento rabia e impotencia. Es deleznable, inaguantable e inaceptable y por eso exijo que todo el peso de la ley y la justicia caiga sobre estos malhechores para que nunca puedan volver a actuar de la misma manera". Así de tajante ha sido el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, después de conocerse la noticia de la detención de seis hombres, de entre 18 y 36 años de edad, como presuntos autores de una nueva agresión sexual en grupo a una mujer de 18 años en un parque de la ciudad. Y continúa: "Mostramos nuestra solidaridad con la víctima y la familia. En Bilbao no tiene que ser siempre no".

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se habrían producido esta noche en las inmediaciones del parque de Etxebarria, en Bilbao, y las detenciones se han realizado por la Ertzaintza y la Policía municipal de la capital vizcaína. La víctima se habría trasladado a un centro de hospitalario desde donde se ha avisado a la Policía vasca de los hechos. Las seis detenciones se han producido a lo largo de la madrugada.

A la mañana siguiente del suceso los vecinos lamentan que "esto no acaba nunca". Se preguntan "quién pondrá fin a esto". "Otra más hija, esto no acaba nunca". "Quién va a poner freno a esto" porque "no podemos ir tranquilas por ningún sitio, ni tan siquiera por un parque". En este sentido, Blanca Estrella Ruiz, presidenta de Clara Campoamor, ha señalado que es intención de su organización personarse como acusación popular en la causa y ha indicado que solicitará al juez que los presuntos agresores permanezcan en prisión.

Ruiz ha valorado el funcionamiento "de maravilla" de los protocolos de sanidad y de la Ertzaintza en el caso de la agresión sexual de esta noche, pero ha cuestionado el papel de los juzgados en otros casos de agresiones sexuales. "Ahora, ¿qué pasa con los tribunales? ¿qué va a hacer el juzgado? ¿va a hacer como ha hecho en Barakaldo, que tenemos un violador de un niño de 14 años en la calle?", se ha preguntado en alusión a la reciente puesta en libertad con cargos de un hombre detenido en esa localidad bajo la acusación de abusar sexualmente de un menor de dicha edad.

Según ha lamentado, en los últimos años "la Justicia está dejando a las mujeres en riesgo porque en violaciones como la de La Manada de Pamplona han tenido a estos tipos en la calle tiempo, poniendo riesgo a otras mujeres, y no están valorando lo que significa que a una mujer la violen". Blanca Estrella Ruiz ha pedido que quien esté en los juzgados de violencia de género "se lo tome en serio" y que "por favor, no dejen a un violador en la calle porque lo va a volver a hacer. Quien ha violado una vez, viola dos", ha argumentado.

La presidenta de la asociación ha puesto su organización a disposición de la víctima para ejercer bien la acusación particular o bien la popular en la causa y ofrecerle el tratamiento psicológico que necesite. Según ha señalado, la asociación está dispuesta a "caminar con ella" garantizando su privacidad hasta el final del proceso, que, según ha advertido, es "muy largo," y "dura años" entre la instrucción de la causa, el juicio y, en su caso, los posteriores recursos ante la Audiencia de Bizkaia y el Tribunal Supremo.