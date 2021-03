El alcalde de Cáceres, a los incívicos: "A ver si no jodéis la vida a mucha gente"

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha publicado un duro mensaje a quienes no están cumpliendo con las medidas de seguridad para evitar la propagación de la Covid-19. En un hilo en su cuenta personal en Twitter, les ha reprochado su actitud expresando su deseo por que su comportamiento no derive en una desgracia para otros vecinos: "Y a los que no cumplís, nada, a pasarlo bien. A ver si hay suerte y no le jodéis la vida a mucha gente este fin de semana", ha señalado.

Así de claro ha hablado tras exponer el número de denuncias de la tarde del viernes, que se resumen en dos por bebidas alcohólicas en la vía pública; otras dos por venta de alcohol a menores; dos más por consumo de sustancia estupefaciente y 17 por uso inadecuado de la mascarilla.

Con estos datos, "se nos está quedando un puente estupendo para hacernos los sorprendidos con los datos de Covid", ha indicado el regidor cacereño. La comunidad autónoma de Extremadura ha sumado en las últimas 24 horas 51 casos de Covid-19 positivos confirmados, lo que supone un descenso frente a los 72 del viernes.

No obstante, la incidencia acumulada en la región vuelve a subir, hasta situarse en 79,61 casos a los 14 días y de 45,89 a los siete días por cada 100.000 habitantes, frente a los 77,64 y 50,29, respectivamente, del viernes. También suben los pacientes hospitalizados, hasta los 42, tres más que en la jornada anterior, ocho de ellos en la UCI, uno más. En la jornada de hoy no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas se mantiene en 1.718 desde el inicio de la pandemia. Se han dado 19 altas, lo que equivale a un acumulado de 68.805, mientras que no se abren ni se cierran brotes.

En el mismo hilo, Salaya agradece la labor de quienes están "dando el callo" para intentar frenar "tanta irresponsabilidad", en alusión a los agentes de las fuerzas de seguridad, así como a los trabajadores, que, en referencia expresa a los camareros y camareras, que "acaban haciendo de policías y además aguantando impertinencias".