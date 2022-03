Alemania rechaza la posible prórroga de las medidas de Sánchez para topar el gas

El acuerdo para la excepción ibérica ‘in extremis’ al que se llegó en la pasada cumbre de Bruselas para limitar el precio del gas contempla la opción de prorrogar las medidas hasta después del verano, si bien eso obligaría a Sánchez a pedirlo de nuevo ante los Veintisiete y superar la oposición de países como Alemania y Holanda, que ya en la cumbre de la semana pasada advirtieron el líder español que se opondrían a cualquier ampliación más allá del 30 de junio que pudiera afectar al mercado energético europeo. Fuentes diplomáticas y empresariales conocedoras del encuentro aseguran que la excepción ibérica no fue una puerta abierta para que España hiciera todo lo que quisiera en materia energética. Al contrario, la propuesta inicial de Sánchez para desacoplar el gas del precio de la electricidad recibió un fuerte rechazo y sólo se permitió un acuerdo de última hora gracias a la limitación del plan a tres meses, y después de que el presidente español pusiera sobre la mesa el riesgo de un gran caos social en España para forzar su postura.

A lo largo del debate, Alemania, Holanda y los socios más reticentes con el acuerdo recordaron a Sánchez que “no solo el gas es el problema” ni el causante del malestar que se está produciendo en España por la subida de la energía, sobre todo porque nuestro país tiene exceso en su capacidad de producción energética y puede utilizar otras vías para limitar al mínimo el recurso al gas, si bien para eso sería necesario flexibilizar su apuesta por las renovables al menos mientras dure el conflicto ucraniano, que es el que está enquistando la situación a nivel internacional. A pesar de que la apuesta de la UE es clara a favor del desarrollo a medio y largo plazo de las energías renovables, a los gobiernos europeos no se les escapa el rechazo que la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, plantea cada vez que se apunta a un freno en ese proceso para salvar los efectos de la guerra, sobre todo en un país como España, que ya ha superado más de la mitad de su generación total con este tipo de energías limpias y tiene más recursos 'verdes' que cualquier otro lugar de Europa.

Alemania y algunos países europeos mantienen una parte importante de su producción energética con carbón, centrales nucleares y gas, aunque eso pueda retrasar los objetivos de descarbonización para 2030 y 2050, mientras se avanza en la autonomía frente al gas y el petróleo rusos. De hecho, algunas empresas energéticas españolas ya han advertido al Ejecutivo que el recurso al carbón como sustitución del gas en España podría bajar en gran medida la factura de la luz (casi a la mitad), sin perjudicar al sistema de formación de precios de la UE, aunque se contaminara algo más por un periodo de tiempo muy corto. En la discusión que se suscitó en la cumbre también recordaron a Sánchez las opciones que aún le quedan para hacer recortes fiscales y de las cargas adicionales que lleva el negocio energético, incluida la posibilidad de aprovechar una parte de la recaudación que se genera en la subasta de derechos de CO2 para compensar la subida de la luz en los hogares.

Casi una semana después del encuentro de Bruselas, desde el ámbito comunitario aseguran que los germanos no ocultan su malestar con las implicaciones que las medidas españolas puedan tener en el suministro ruso de gas, del que depende en gran medida su economía y la de otros países europeos, y vigilará que el tope que España pretende poner en su mercado al precio no tenga consecuencias más allá de sus fronteras internas. En lo que los Veintisiete fueron tajantes, según las fuentes consultadas, fue en el límite temporal a esas medidas, para no arriesgarse a que Rusia tome medidas drásticas y se produzca un corte o una reducción del suministro a Europa, sin haber puesto en marcha todavía las alternativas necesarias para la autonomía energética europea.

No va a dar tiempo

Precisamente, una de las grandes dudas que todos los grupos parlamentarios pusieron sobre la mesa este miércoles en el pleno sobre el plan de choque de Gobierno fue la escasa duración de las medidas propuestas, sobre todo con una inflación en marzo del 9,8% que aún sufrirá durante abril el impacto de la subida de la energía y que será muy difícil tener controlada en el mes de julio. Frente a ello, Sánchez insistió en que estos tres meses de aplicación de las medidas energéticas van a permitir “en un corto espacio de tiempo, doblegar la evolución al alza de los precios”, sobre todo porque el 73% de esa subida lo causan la escalada de la energía y los productos no elaborados, los dos capítulos del IPC que más sufren por la guerra de Ucrania.

Desde el punto de vista jurídico, los especialistas en derecho comunitario y de la competencia aseguran que el acuerdo la que se ha llegado supone una cobertura legal importante para el Gobierno español, pero solo durante el corto periodo de tiempo previsto y con dificultades para ampliarlo, dado que la oposición de cualquier socio de la UE o una denuncia ante las instancias europeos de alguna de las grandes empresas españolas que se puedan ver afectadas, puede dar al traste con la medida o, cuando menos, impedir su posible prórroga.

Los asesores legales de las grandes eléctricas españolas han puesto la lupa sobre la minoración de los ‘beneficios caídos del cielo’ que se han puesto en marcha de forma paralela al tope sobre el precio del gas, en el caso de los contratos bilaterales a largo plazo que se hagan a partir de ahora, para evaluar el golpe que supone para los ingresos de las compañías y la batalla jurídica que se puede plantear en la UE. Los detalles sobre ese cálculo dependerán de la letra pequeña del acuerdo que se publique en el BOE, siempre y cuando la Comisión Europea le de el visto bueno previo.