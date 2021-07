Alemania sube la alerta sobre España y los británicos se lanzan a reservar

El Gobierno alemán ha extendido la consideración de zona de riesgo por Covid desde siete comunidades autónomas a toda España por el aumento de la incidencia, al tiempo que los británicos se han lanzado a reservar sus vacaciones aquí una vez que su gobierno les ha liberado de la cuarentena a la vuelta si están vacunados.

Por su lado, el Gobierno francés ha reculado en su recomendación de no viajar a España y Portugal, por boca de su ministro de Sanidad, que ha valorado la seguridad que da el certificado Covid. La ministra de Industria, Comercio y Turismo española, Reyes Maroto, ha evitado criticar abiertamente a Francia pero le ha pedido prudencia.

La de cal: Alemania extiende la alerta a toda España

En Alemania, las listas de países y regiones que semanalmente publica el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, ha incluido toda España en su lista de zonas de riesgo. Hasta ahora estaban consideradas zonas de riesgo Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi y Ceuta, pero no estaban en esa clasificación Baleares ni Canarias, los dos principales destinos de los turistas alemanes en España.

No obstante, esta inclusión en la lista de regiones de riesgo -al contrario que las calificaciones de "riesgo por alta incidencia" y "riesgo por variante peligrosa"- no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o planeen viajar al país en los próximos días. Quienes estén en España o vayan a venir, al igual que ya ocurría, solo deberán presentar un test de antígenos negativo si no están vacunados o han superado la enfermedad.

La de arena: Reino Unido multiplica las reservas

Las aerolíneas y los turoperadores británicos están registrando un alza de las reservas de vacaciones tras el anuncio de su gobierno de que, a partir del 19 de julio, no exigirá cuarentena para sus nacionales con la pauta completa de la vacuna contra la Covid al regresar a Reino Unido desde países en ámbar, entre ellos España. La aerolínea British Airways (BA) ha indicado que horas después del anuncio del Ejecutivo las búsquedas digitales registradas aumentaron un 96% frente al día anterior. Entre los destinos más buscados figuran Barbados, Palma, Ibiza, Nueva York, Antigua, Malta y Málaga.

La Asociación de Agentes de Viajes Abta ha alertado de que los precios de los paquetes turísticos podrían aumentar "a medida que la gente hace reservas". En concreto, la aerolínea Easyjet ha comunicado que las reservas para viajar este verano a los destinos clasificados en la categoría ámbar han aumentado un 400% y las reservas de vacaciones lo han hecho más de un 440% en las horas posteriores al anuncio, en comparación con los niveles de reservas de la semana anterior.

Para atender esta demanda ha puesto a la venta más de 145.000 asientos adicionales para volar entre el Reino Unido y los países de la lista ámbar, de los que 65.472 corresponden a rutas con España, y de éstos, 11.916 son para Málaga. España, Grecia y Portugal están entre los países más populares de la lista ámbar tanto en lo que refiere a vuelos como a vacaciones.

Francia recula en su recomendación de no veranear en España

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, ha matizado las declaraciones del día anterior del secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, (que había recomendado no viajar a España y Portugal) y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a quienes vengan de vacaciones a la península ibérica. Véran ha puesto el foco en el certificado Covid: "en Europa tenemos este sistema de certificado sanitario que permite circular a las personas que están vacunadas, a las que están protegidas. Es el mensaje que hay que retener".

"Que no cunda el pánico entre las personas que han reservado sus vacaciones en España, en Portugal o en otro sitio. Desde el momento en que tienen el certificado sanitario, están habilitadas para circular y evidentemente les dejamos circular", ha dicho el titular galo de Sanidad. Con estas palabras parece descartar la hipótesis de un endurecimiento de las condiciones de entrada en Francia desde España que se había barajado en los últimos días, sobre todo tras la intervención de Beaune. El gobierno francés revisará el próximo lunes el estatuto de los países por el nivel de riesgo epidémico en una reunión del presidente, Emmanuel Macron, con los miembros del Ejecutivo encargados de la gestión de la pandemia.

España y Portugal, como todos los demás países de la Unión Europea, están en la categoría verde, lo que permite los viajes con el certificado sanitario europeo, es decir, demostrando que se ha finalizado el protocolo de vacunación, que se ha superado la enfermedad antes de seis meses o se dispone de un test negativo.

El embajador español en Francia, José Manuel Albares, lanzó desde el jueves una contraofensiva en los medios de comunicación franceses para tratar de tranquilizar a los turistas franceses y que no dejen de venir a España, poniendo el acento en el alto nivel de vacunación de la población española.

Maroto pide prudencia a Francia

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha evitado criticar abiertamente a Francia por su recomendación de este jueves, aunque sí ha precisado la necesidad de "actuar con prudencia", "no despertar alarmas" y aumentar la coordinación entre los países de la Unión Europea.

En una entrevista en Radio Nacional, Maroto ha pedido a los medios de comunicación que pongan el foco en la generalidad de los comportamientos ciudadanos, "muy prudentes", y no en las excepciones en relación con la Covid. Ha insistido en que pese al aumento de la incidencia acumulada de la enfermedad hay que valorar otros factores, como la bajada de la presión hospitalaria o que ya hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid 20 millones de españoles.