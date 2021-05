Alfonso Guerra habla de los indultos: "Es algo políticamente indeseable"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha rechazado que haya que indultar a los líderes independentistas del procés dado que, a su juicio, “es políticamente indeseable y jurídicamente no es legal”. En su intervención en el espacio ‘España a debate’, organizado por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Guerra ha expresado su opinión sobre un debate que entiende que es erróneo, ya que “hay instalada en la opinión pública (la idea de) que el indulto es de libre disposición del Gobierno y eso no es verdad”.

El exvicepresidente del Gobierno socialista entre 1982 y 1991 ha dicho que “hay una Ley de Indultos que establece unas condiciones y luego el Gobierno toma una decisión”, para citar que su artículo 25 dice “que tiene que haber un informe prescriptor del tribunal sancionador, que tiene que decir si se cumplen o no las condiciones que establece la Ley, y deben especificarse las pruebas o condiciones que hayan podido observarse”.

Sin embargo, “algunos han confesado, y han dicho que no tienen nada que arrepentirse y `lo haré otra vez´”, según Guerra, para sostener que “si el tribunal dice que no se dan las condiciones, el Gobierno no se lo puede dar” porque “sería un acto ilegal”.

Además, el exvicepresidente ha opinado que no entiende el concepto de “indulto colectivo”, ya que “los indultos son individuales y, en este caso, todas las reivindicaciones son colectivas”, para concluir que tiene “clarísimo que no se puede dar, ni se debe dar”.