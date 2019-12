Almeida se suma al acuerdo climático de la Cop25 mientras Ayuso se queda fuera

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se ha comprometido este miércoles a firmar un futuro acuerdo climático en el que se incluyen 73 países (entre ellos, España) y del que participan 14 regiones de todo el mundo, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores. La única otra ciudad española que se ha comprometido con el pacto global es Barcelona, gobernada por Ada Colau, mientras que entre las regiones participantes se encuentran Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra. La que no figura entre las que se sumarán al acuerdo climático es la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, compañera de Almeida en el PP.

La decisión de Almeida de sumarse al pacto climática llega en medio de una semana de controversias, especialmente después de que el alcalde pasase de criticar hace unos meses el proyecto de Madrid Central aprobado por su antecesora en el Consistorio, Manuela Carmena, a indicar en plena Cumbre del Clima que Madrid Central "está funcionando, como garantiza este equipo de Gobierno, a diferencia de lo que hacían antes. [...] Además, tenemos una estrategia que es más ambiciosa, que es Madrid 360, que pretende actuar en el conjunto de toda la ciudad y en el conjunto de fuentes de contaminación".

Después, en los actos paralelos a la Cumbre del Clima, el actor español Javier Bardem llamaba "estúpido" al alcalde de Madrid "por permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes" y "por querer revertir" Madrid Central. Un discurso amplificado por la presencia de Greta Thunberg en el acto, en el que la joven activista llegó a declarar que "los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya".

El nuevo Ayuntamiento aprobaba a finales de septiembre que los vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) con etiqueta C (verde) tengan libre acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad de Madrid, durante la presentación de la estrategia de sostenibilidad 'Madrid 360'. Esto se pondrá en marcha "en cuanto se modifique la ordenanza de Movilidad el semestre que viene", según Martínez-Almeida. Además, habrá rebajas de tarifa en los aparcamientos del distrito Centro. La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Diversas cámaras controlarán estos accesos y también habrá "controles aleatorios". Los vehículos sin distintivo (A) tendrán la entrada prohibida, y tanto los B como los C "sólo podrán estacionar en aparcamientos". Eso sí, a partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra central salvo para los residentes, que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su barrio. Ya en enero de 2022 estará prohibido el acceso y la circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos A de los que no son residentes en la ciudad. Un año más tarde, se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid también en la M-30. Por otra parte, los comerciantes del distrito centro dentro "serán tratados como residentes" y el funcionamiento de permisos será similar al de "las antiguas APR".

Por su parte, en Barcelona, una medida similar a Madrid Central aprobada por Colau afectará a partir de 2020 solo a los coches y las motocicletas porque las furgonetas, los camiones y los autobuses sin distintivo ambiental gozarán de una moratoria de un año para adaptarse. Se calcula que unos 115.000 vehículos se verán afectados por la prohibición cuando la implementada por completo en 2021 y que el próximo año el veto saque de circulación a unos 50.000 vehículos. El objetivo de la iniciativa es reducir hasta un 15% las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y un 6% el dióxido de carbono (CO2).