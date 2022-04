Almeida anuncia su ausencia en la toma de posesión de Mañueco con Vox en CyL. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este domingo que no acudirá este lunes a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, una región donde ha celebrado no vaya a gobernar el PSOE. "Me alegro de que haya un gobierno de Castilla y León, y no esté presente el PSOE, una buena noticia", ha trasladado a los medios de comunicación tras asistir a la Tamborrada en la Plaza Mayor de la capital.

Sobre el próximo gobierno de PP-Vox en Castilla y León, Almeida ha destacado que está conformado sobre "acuerdos públicos", momento en el que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dijera los acuerdos que tiene con quienes quieren acabar con el modelo constitucional". Requerido por la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta cita, el regidor capitalino ha explicado que se encuentra trabajando para las familias y personas que lo "pasan mal", por lo que este lunes tiene "una serie de reuniones muy importantes" para formalizar su propuesta ante Sánchez.

Sin embargo, la gran baja en la toma de posesión es la del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien no asistirá al tener previsto reunirse ese día con patronal y sindicatos para ultimar su propuesta fiscal antes de presentarla al Gobierno. No obstante, el PP estará en el acto "al más alto nivel" representado por la número 2 del partido, Cuca Gamarra, trasladan a Efe fuentes de la dirección nacional. También asistirá la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Vincula al abogado que le denuncia con el PSOE

Respecto a la denuncia presentada por Fernando Pamos de la Hoz contra Almeida por el caso de las mascarillas, el alcalde ha asegurado que el abogado actúa "dirigido" por el PSOE, a quien acusa de estar "enfrascado" en una "cacería sin justificación". "Jamás había oído hablar de este abogado, poco puedo decir de su sapiencia jurídica. No ha actuado por iniciativa propia, sino dirigido, y ya se sabe con quién tiene lazos", ha expresado el primer edil madrileño, quien ha incidido en la "casualidad de que este abogado haya representado al PSOE en diversos pleitos". "Parece difícil que haya actuado sin el consentimiento del PSOE", ha apostillado.

Esto responde, a su juicio, con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha puesto su mirada en Madrid", y que "lo que no gana en las urnas, lo quiere ganar en la destrucción del adversario, y no va a acabar ni con las políticas del centro derecha ni con las personas que las representan". Lamenta que "esta cacería no va a terminar porque han decidido que la única manera de llegar al Gobierno de la ciudad de Madrid es acabar con las personas que lo representan".

Además, ha preguntado al PSOE y Más Madrid si consideran que Mónica Oltra, "imputada por encubrir abusos sexuales", y Ada Colau, "imputada por una trama de contratos", deben dimitir. "Si yo tengo que dimitir sin indicios, sin haber sido llamado a declarar... si consideran que Mónica Oltra tiene que dimitir imputada por encubrir abusos sexuales, o si debe hacerlo Colau, imputada por trama de contratos. Cuando me respondan, a lo mejor tienen la legitimidad de decirme algo a mí a la cara", ha finalizado.