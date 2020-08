Almeida critica que Sánchez busque el acuerdo tras cuatro meses sin reuniones

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes la falta de "coherencia" y "credibilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por buscar ahora un acuerdo con el PP para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado tras haber estado "cuatro meses" sin reunirse con su líder, Pablo Casado.

En declaraciones a los medios tras visitar el almacén permanente en el que el Ayuntamiento de Madrid guarda todo su material de protección ante la Covid-19, Almeida ha dejado claro que "quien quiere un pacto y un acuerdo tiene" que buscarlo. "Y eso se hace por coherencia, por credibilidad, que es fundamental", ha añadido. En esta línea, el portavoz de los 'populares' ha señalado que la coherencia exigía a Sánchez "desde el primer momento" que se pusiese "a disposición del PP y de la oposición toda la información necesaria y los canales de comunicación para afrontar" la pandemia de coronavirus.

A su juicio, "lo anormal no es que" el jefe del Ejecutivo se vaya a reunir este miércoles con el líder de la oposición, sino que el propio Sánchez haya pasado "tres o cuatro meses" sin llamar a Casado "en una situación" como la que se ha "atravesado".

No entiende la "lealtad" como "adhesión inquebrantable"

Así, Almeida ha puesto de ejemplo el "espíritu de los pactos de la Villa" entre su gobierno y el resto de partidos de la oposición. "El Gobierno de la nación llega tarde. Nosotros como gobierno nunca entendimos que la lealtad fuese la adhesión inquebrantable, sino la crítica el equipo de gobierno", ha reconocido.

En este contexto, el alcalde de la capital ha señalado que el consistorio asumió que no era "omnipotente" y que podía equivocarse y "tomar decisiones equivocadas". "Por eso, cuando la oposición venía y lo decía no teníamos reparos. Entendimos que la lealtad es un camino que va en dos direcciones", ha apuntado. Precisamente, Almeida ha insistido en que su equipo mantuvo reuniones semanales y contacto telefónico con todos los portavoces municipales durante el estado de alarma. "Y esto no ha ocurrido en el ámbito de la nación", ha lamentado.