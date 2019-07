Almeida: Madrid Central no será anulado pero sí reconvertido por un pacto con Cs

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que el PP prometió en campaña electoral la suspensión de Madrid Central, pero que, tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, lo que se hará es reconvertir el proyecto de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena.

Así lo ha explicado Almeida este domingo en una entrevista con la Cope en la que ha afirmado que, "en aras del acuerdo" con Ciudadanos, el PP ha tenido que someterse a esa "primera renuncia", después que la Justicia paralizara el viernes cautelarmente la moratoria de multas.

Pero ha precisado el alcalde que Carmena y su equipo ya habían dado la instrucción de no multar a los vehículos que entrasen en Madrid Central, pues "no querían multas antes de las elecciones municipales". "Con Carmena había barra libre de entrada" a Madrid Central, ha dicho el alcalde. Y ha añadido Almeida que su Gobierno "no ha hecho nada distinto", aunque sí ha establecido esos tres meses de moratoria de multas "de manera abierta y expresa, no a escondidas, como Carmena".

Según el alcalde madrileño, dicha moratoria de tres meses está destinada a reflexionar y hablar con los sectores implicados, entre ellos los comerciantes, que están "desesperados" por los efectos de la medida.

"No vamos a perpetuar un sistema fracasado sencillamente porque la izquierda pretenda conseguir en la calle lo que no obtuvo en las urnas", ha dicho Almeida, y ha añadido que Madrid Central fue un tema "determinante" en las elecciones, motivo por el cual -ha dicho- "ganamos quienes pretendíamos modificarlo".