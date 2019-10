Almeida no cierra 'Radio Carmena': será una escuela y mantiene la frecuencia

La bautizada por PP y Ciudadanos como 'Radio Carmena' no ha sido clausurada ni lo será. El Ayuntamiento de Madrid no ha renunciado a la frecuencia en la que emitía M21, como ha podido saber La Información. Además, varios trabajadores siguen acudiendo cada día a su puesto, debido a que tienen contratos en vigor que finalizan en distintos momentos. De esta manera, y aunque se ha dejado de contar con algunos colaboradores, se aprovechará al completo la estructura que tenía la radio para llevar otros proyectos relacionados, como los de formación. Pero, aunque se haya paralizado la emisión de la programación que tenía, en ningún caso habrá una clausura de la misma.

Esta rectificación del consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida está motivada por varios aspectos. El primero es haber conocido profundamente cuál era la estructura de M21 y considerar que la misma es aprovechable. De hecho, fuentes del Ayuntamiento consultadas por La Información señalan que la concejala de Cultura, Andrea Levy, sí quería promover la clausura completa. Pero no ha llegado esa firma que acabaría con M21. La nueva estrategia estará enfocada a un ámbito digital, ofreciendo todo lo que se grabe y prepare en los talleres y formaciones a una página web.

La otra pata de este cambio de planes son las obligaciones contractuales con algunos empleados y colaboradores que estaban previstas. Como ha podido saber este diario, al menos una decena de trabajadores sigue acudiendo a su puesto normalmente porque sus contratos no han vencido. Desde la Concejalía de Cultura no facilitan información sobre cuándo finalizan los mismos, pero fuentes consultadas sí precisan que la mayoría está previsto que venzan a finales de año. Lo que está por ver es si se renuevan o no, ya que al mantenerla como una escuela formativa sí será necesario tener cierta plantilla.

Pero lo que es especialmente significativo de lo ocurrido con M21 es el asunto de la licencia. El Ayuntamiento aseguró que no iba a renovar la autorización y que por eso mismo se paralizaba la emisión en directo. Algo que supuestamente hizo tras comunicárselo a la secretaría de Estado de Agenda Digital. Pero el departamento que dirige Francisco Polo aclara a este medio que esto sería competencia de la Comunidad de Madrid y que el Estado no entra en cuestiones como la de una emisora local. De hecho, recuerdan que hay numerosas licencias adjudicadas pero que no emiten nada, ya sean de televisión o de radio.

Tras la consulta de este medio al respecto, fuentes de la Concejalía de Cultura aseguran que la adjudicación de la misma vence el último día de 2019. Pero otras fuentes del consistorio confirman que ésta ya ha sido renovada hasta el mes de octubre de 2020. Es decir, si Almeida decidiera volver a emitir, podría hacerlo al instante. Desde la institución municipal no han explicado cuál es el coste de la misma, pero sí han reiterado que el resto se aprovechará para actividades formativas. Entre ellas está la de fletar un autobús que recorra los colegios de la ciudad para que los estudiantes se familiaricen con el medio.

La medida más rompedora con la anterior Administración que sí ha llevado a cabo el nuevo equipo de gobierno es prescindir de un número importante de colaboradores. El coste de estos trabajos alcanzó los 600.000 euros durante los años en los que hubo emisión hasta que finalizó en septiembre, según las fuentes consultadas. El otro 'ahorro' que tendrá el Ayuntamiento de Madrid son los 5 millones que tenía presupuestados el equipo de Manuela Carmena hasta 2023. También se ha paralizado la construcción del nuevo estudio que estaba previsto.

'Radio Carmena' y el desgaste desde la oposición

Desde que alcanzó la portavocía del PP municipal, José Luis Martínez-Almeida se valió del supuesto uso político que le daba Carmena a M21 para desgastar a la ya exalcaldesa. Es ahí donde surgió lo de 'Radio Carmena', que finalmente fue la denominación con la que toda la oposición se refería a la misma para mostrar su descontento. Desde el principio, Almeida prometió que llevaría a cabo su cierre. Después, reculó y aseguró que lo haría para montar realmente una "radio escuela".

Este paso atrás de la alcaldía madrileña ha sorprendido a algunos de los grupos municipales. Por ejemplo, fuentes de Más Madrid aseguran a este medio que a Almeida le ha pasado en este caso "lo mismo que con Madrid Central", ya que "ha pasado de decir barbaridades a aprovecharse de cómo estaba". Aunque sí recuerdan que se pierde mucho con la no emisión de los programas, las mismas fuentes opinan que el discurso beligerante del PP con la radio es "por contentar a Vox". Desde Ciudadanos también mantuvieron una posición más prudente, queriendo aprovechar al máximo la radio y reformularla.