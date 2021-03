Almeida, sobre las infantas: "No le han quitado la vacuna a ningún español"

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que no hay "perjuicio" en la vacunación contra el Covid-19 de las infantas Elena y Cristina, de quienes ha reseñado que "no son Familia Real" y "no le han quitado la vacuna a ningún español".

Así se ha expresado el también regidor madrileño desde la recién inaugurada plaza de Torcuato Fernández-Miranda sobre la información de que las infantas Elena y Cristina y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán se hayan vacunado en los Emiratos Árabes aprovechando un viaje para ver a su padre, Juan Carlos I, según informa Europa Press.

Martínez-Almeida ha indicado que "no conviene mezclar a la Monarquía con el debate que puede suscitar eso", ya que "desde 2011 no son Familia Real sino familia del Rey", por lo que "no es una cuestión de Monarquía, sino una cuestión privada". Además, ha añadido que "a diferencia de todos los que se han aprovechado de su cargo, (ellas) no lo han hecho, ni han quitado la vacuna a ningún español; no ha habido perjuicio". Por contra, sí ha apremiado al Gobierno de la Nación a "proveer de vacunas al resto de españoles".

Esta misma mañana, fuentes de la Casa Real han asegurado a Efe que "el rey Felipe VI no es responsable de los actos de sus hermanas". Además, han dejado claro que ni el actual monarca ni su familia, la Reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han recibido dosis alguna. "Tanto don Felipe como doña Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda", señalan estas fuentes, al tiempo que aseguran desconocer si el rey emérito ha sido inmunizado.

Críticas de Irene Montero

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Emiratos Árabes para ver a su padre Juan Carlos I abre un debate sobre la "utilidad de la monarquía" y acerca un "horizonte republicano" que está "más cerca que lejos".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Montero ha asegurado que esta noticia "contribuye" más aún "al descrédito" de la "institución monárquica" y "hace a muchísimos ciudadanos preguntarse por su utilidad". Así, la ministra ha negado que el Gobierno tuviese conocimiento de la vacunación y ha descartado pedir explicaciones a Casa Real.