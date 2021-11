Álvarez de Toledo acusa al PP de filtrar "material incriminatorio" contra Ayuso.

Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a la carga contra su partido. La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso ha acusado este martes al PP de filtrar el "material incriminatorio" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y ha cuestionado en qué beneficia al PP "cargar" contra ella. Asimismo, ha apuntado que los intentos de la dirección del PP por evitar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirija el partido regional es una "confesión de debilidad" de Génova. Por eso, cree que "intentar destruir" a Ayuso es un "suicidio" para el PP.

Por otro lado, ha señalado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, es el "arquetipo" del sistema de partidos que da "fortaleza a la cúpula" al tiempo que ha admitido que le costó escribir sobre él en su libro, en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. "El ejercicio natural de la personalidad propia de un diputado no es un ataque a la dirección", ha insistido a la vez que ha asegurado que "por eso" el número dos del PP "más que un personaje, es un arquetipo".

Diputados como súbditos

Álvarez de Toledo ha lamentado que la dirección de los partidos conciban a los diputados y senadores "como súbditos en vez de compañeros" y ha criticado que haya que "acatar perrunamente" las órdenes de la cúpula para no ser tachados con el "terrible sello de deslealtad". Según la diputada, este sistema aplaza "la sensibilidad, deliberación y debate" de los miembros del partido a los que "no les dicen que se va a votar un estado de alarma hasta que ya se ha votado y se enteran desde sus escaños".

La respuesta de Génova

Por su parte, el PP ha asegurado este martes que es "falso" que esté buscando material incriminatorio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en medio del pulso abierto por liderar el PP madrileño, según fuentes de la dirección nacional del partido. A raíz de esas manifestaciones públicas, fuentes de la dirección nacional han subrayado que las "acusaciones" de Álvarez de Toledo apuntando a que el partido estaría detrás de posible material incriminatorio contra Ayuso son "rotundamente falsas".

Génova considera que es una "acusación demasiado grave" contra la cúpula del PP

Otras fuentes de la cúpula del PP han señalado a Europa Press que se trata de una acusación "demasiado grave" contra la cúpula del partido y han subrayado que "obviamente es falso". En cualquier caso, consideran que "esto no se va a parar". "Echamos agua, donde otros echan gasolina", se han quejado. Después, en una comparecencia pública en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, se ha preguntado expresamente a la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, por esas manifestaciones de Álvarez de Toledo y qué le parecían esas declaraciones: "Pues que son falsas".

Por otra parte, fuentes próximas a la presidenta madrileña consultadas por Europa Press han señalado que sería "una barbaridad" si se estuviese actuando de esa forma y han admitido que, aunque la situación está "muy enconada", no tienen pruebas de que eso se esté produciendo. Es más, estas fuentes confían en que en 'Génova' no estén "tan locos" como para dar pasos en esa dirección, aunque han reconocido que en la dirección nacional del PP hay personas que "no quieren mucho" a la presidenta madrileña y su equipo.

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña han declinado entrar en más valoraciones y han insistido en que Ayuso se ha limitado a decir que quiere presentarse al congreso del PP de Madrid y que "no lo hace contra nadie". Además, las mismas fuentes han precisado que Ayuso está dispuesta a "integrar", si bien han aclarado que eso no significa "hablar ya de puestos en la lista cuando no está convocado el congreso", en alusión al papel que podría jugar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.