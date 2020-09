Álvaro Fuster se atreve con el sector inmobiliario en plena época de la Covid.

Sunset Coast Project S.L. podría ser una empresa más dedicada a la compraventa, adquisición, tenencia, arrendamiento y gestión de activos inmobiliarios en las costas españolas. Su administrador único, en un principio, era Luis Miguel Triguero Gómez, conocido creador de empresas cuyo nombre aparece asociado a entidades vinculadas a la familia Franco, Mario Conde o los Ruiz-Mateos. Este mes de septiembre se ha desvelado su verdadero administrador y accionista mayoritario: Álvaro Fuster Garaizábal. El pasado día 10 el empresario, íntimo amigo de Felipe VI, se puso al mando de la compañía inmobiliaria.

Es la primera vez que Fuster emprende una aventura en el sector del ladrillo, un empresario que ha dedicado su actividad al sector de la aeronáutica y al de la producción de energías renovables, solar y eólica. Ahora esta nueva entidad tiene su sede social en un bajo de la calle Juan de Mena, frente al parque de El Retiro, donde también tienen su sede social sus otras entidades energéticas Spanish Power S.L., Aeroespacial Española S.L. y Aeronáutica Española S.L.

No hay que olvidar que su progenitor era Ricardo Fuster, un ingeniero aeronáutico que vendía aviones y representaba en España a la empresa McDonnell Douglas, que desde 1996 es parte de Boeing. El nombre del patriarca salió en la prensa por primera vez cuando el Consejo de Ministros del año 1983 aprobó que se utilizara el F/A-18 en el Ejército durante dos décadas. La prensa de la época estimó entonces que ganó con el contrato público cerca de 500 millones de pesetas, unos tres millones de euros.

Un negocio, el aeronáutico, que su hijo ha logrado mantener, aunque no exento de dificultades en la última década y que encara ahora un panorama incierto con la crisis global del sector motivada por la Covid-19. La que fue la joya de la corona de esta familia, Aeroespacial Española S.L, empresa de intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves, presenta unos resultados en positivos discretos de 190.000 euros en el Registro Mercantil, respecto a su balance de cuentas del ejercicio 2018.

Álvaro Fuster es una de las pocas personas que sobreviven en el núcleo duro de amigos del rey Felipe VI. Su amistad con el Rey data de la época en la que eran compañeros en el Colegio Nuestra Señora de los Rosales, en Madrid. Fuster siempre ha sido el discreto amigo fiel y enemigo acérrimo de los escándalos. Algunos han pasado cerca de su apellido (su hermano Ricardo y su esposa aparecieron en el sumario del caso de la doctora Pinto).

Como no podía ser de otra manera, Felipe VI ejerció de padrino en su boda en marzo de 2012 con Beatriz Mira, que fue durante diez años novia del cantante Carlos Baute. La pareja actualmente tiene tres hijos. El mayor se encuentra dentro de la larga lista de ahijados del monarca. A pesar de la gran amistad que une a las dos parejas, no es frecuente verlas juntas. Don Felipe y Doña Letizia, al menos públicamente, no suelen acudir a la casa familiar de Marbella ni los Fuster se dejan ver por Mallorca. Ni siquiera se les ha podido ver juntos en la puerta de Los Rosales, ya que tanto los Fuster como los Borbón-Ortiz llevan a los hijos al colegio que les unió en su infancia.