Nadal: "Posturas demagógicas no deben romper lo que hemos construido juntos"

"Qué sentido tiene crear un problema político, empobrecernos, crear los mismos problemas que en el siglo XIX y XX. Necesitamos sensatez y realismo". El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reclamado la creación de una ciudadanía culta e informada durante su intervención en la presentación de la nueva etapa de La Información.



“Posiciones ideológicas y demagógicas sin sentido no pueden llevarse lo que hemos construido con trabajo década a década”, ha recalcado el ministro ante casi tres centenares de personas en la Bolsa de Madrid, entre las que estaban muchos de los grandes empresarios de la economía española. Sin aludir directamente al problema catalán, el ministro ha querido dejar claro que con posturas sin sentido de la historia y del progreso, nos arriesgamos a perder lo que tanto esfuerzo le ha costado a dos generaciones de españoles.



"España tiene por delante un futuro económico increíble, podemos ser protagonistas de la revolución tecnológica. No hemos salido de la crisis devaluando, como hacíamos antes, sino ganando competitividad. No podemos hacer una política económica equivocada y hay que hacer entender al público la importancia", ha reclamado Nadal al nuevo proyecto informativo del grupo Henneo.

"Le pido al medio concienciación, una idea clara de que este es el futuro de España, apoyar las iniciativas tecnológicas", ha instado el ministro ante una audiencia de representantes del mundo empresarial y de la comunicación.



Nadal ha reivindicado el papel de los medios como garantes de la libertad y, también, como creadores de una sociedad informada, culta y con capacidad de decisión. "Agradezco que inviertan en información económica con un medio digital, que apueste por un sector de estas características".



"Una de las tareas pendientes es la información y la creación de cultura económica para evitar errores. Se podrá hacer mejor si el público está más informado y se evita la manipulación", ha enfatizado el ministro.



Álvaro Nadal ha querido apostar por la "competitividad" porque "es lo que hace a España fuerte".



"Nuestra política económica tiene que saber que tenemos que fabricar lo que otros quieren comprar. Vender y apoyar un sector competitivo y productivo. No solo las grandes empresas, las medianas las especializadas que son la base tecnológica de un país que lo está haciendo muy bien", ha reivindicado.