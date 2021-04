Amplia condena política por las cartas con balas contra Iglesias y Marlaska. 

Varios políticos han puesto 'pie en pared' contra las cartas amenazantes que incluían balas en su interior y que han recibido el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este jueves su "rotunda condena". "Nuestra rotunda condena a las graves amenazas recibidas por Marlaska, Gámez e Iglesias. Son responsables políticos y servidores públicos", ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha hecho hincapié en usar "la palabra" para "afrontar cualquier discrepancia".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha condenado los ataques, aunque le ha pedido al exvicepresidente Iglesias que no lo aproveche para criminalizar a una parte de la sociedad. "Es una violencia que no cabe desde luego en nuestra democracia y, por tanto, no hay más que decir. Son hechos condenables que no compartimos, por supuesto, de ninguna manera, y son absolutamente repudiables. Eso no cabe en nuestro Estado de Derecho", ha indicado el regidor.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, Enrique López, ha rechazado también las amenazas. "Todo mi rechazo a estas acciones que recuerdan a los años de plomo del País Vasco, los peores de nuestra historia reciente", ha escrito el consejero en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tachado este jueves de "intolerable" las amenazas. "Lo que ha ocurrido hoy es intolerable. Mi condena a las amenazas y toda mi solidaridad con Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gamez", ha expresado el diputado en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, lo ha condenado "rotundamente". "En Ciudadanos sabemos lo que es ser amenazado por tus ideas y hemos sufrido estos señalamientos totalitarios que debemos censurar los demócratas siempre, se dirijan a quien se dirijan", ha señalado en sus redes sociales.