La AN desoye el recurso de súplica de 'El Pollo Carvajal' y será entregado a EEUU. 

El ex jefe de la Contrainteligencia Militar venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal pierde la partida. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de súplica presentado por él y ha ratificado que las garantías prestadas por Estados Unidos son suficientes para proceder a su entrega. En un auto fechado este mismo viernes, los magistrados de la Sección Tercera han apuntado que las alegaciones de la defensa de Carvajal -que aseguró que las garantías no eran suficientes- "no desvirtúan el razonamiento del Tribunal en base al cual se declara suficiente la garantía que, a través de su Embajada, prestan las autoridades de los Estados Unidos de América".

En este sentido, la Sala recuerda que el país norteamericano prestó un compromiso que se considera "suficiente en orden a evitar que la cadena perpetua sea una pena inhumana, desde el momento en que por vía de recurso o por vía de medida de gracia no es 'indefectiblemente de por vida'". "Esto es, no contraria a la finalidad de reinserción proclamada por nuestra Constitución", añaden.

Carvajal está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.