Andalucía confina de forma perimetral a todos los municipios y el cierre a las seis

"Feliz domingo, si se puede decir eso, a todos los andaluces". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de anunciar un masivo incremento de las medidas de restricción para el territorio regional. Masivo porque todos y cada uno de los municipios de la región quedarán confinados de manera perimetral a partir de la medianoche del lunes al martes. Al mismo tiempo, cualquier tipo de actividad no esencial tendrá que cerrar sus puertas a las seis de la tarde, la Universidad tendrá que ser de manera telemática y el toque de queda se amplía en sus dos extremos y será efectivo a partir de las diez de la noche y hasta la siete de la mañana. Todo, con tal de frenar una curva que no dejaba de crecer en las últimas semanas.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo central, todas estas decisiones no afectan a la educación por debajo de la universitaria y ha especificado que las restricciones serán más duras en la provincia de Granada, toda vez que es el territorio donde más incidencia está teniendo la enfermedad en las últimas semanas. Después de situarse como una de las zonas con peor comportamiento en todo el país del virus, ahora queda tan solo a un paso del confinamiento domiciliario, una medida cuya potestad no corresponde a la Junta. De momento, la hostelería cierra al completo y Moreno ha pedido a la población que no salga de caso salvo para lo imprescindible.

Con todo, Moreno ha lamentado que el Gobierno central "no ayude más" en la actual crisis y ha reclamado una mayor implicación del Estado en la toma de decisiones. "No somos partidarios de un confinamiento total salvo última posibilidad, pero creemos que el Gobierno de la nación debería tener planteada esa opción", ha subrayado.

En cuanto a cuáles son las actividades esenciales que sí podrán mantener su horario habitual, el presidente andaluz ha aclarado que son los establecimientos de alimentación, centros sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, veterinarias, ópticas, librerías y papelería, combustibles, la ITV, los servicios de velatorio, autoescuelas, peluquerías o comedores sociales, entre otros. Aun así, la lista completa quedará reflejada en la orden que se publicará en el Boletín Regional durante el lunes.

Precisamente, Andalucía ha registrado este domingo 8 de noviembre 3.755 casos de coronavirus Covid-19 que elevan a 27.851 los positivos detectados en esta semana en la comunidad, cifra inferior a los 28.685 contabilizados la semana anterior, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que informa de 20 fallecidos en esta jornada, menor cifra de defunciones de toda la semana. Estas 20 muertes suponen con diferencia la menor cifra de fallecidos de la semana después de que el jueves y el viernes se alcanzaran ambos días las 60, mayor cifra de defunciones de la segunda ola. Además, también son inferiores a las 55 muertes de la víspera, a las 52 del miércoles y a las 34 del lunes y martes.

Los hospitales andaluces registran su segunda jornada de disminución de su presión asistencial con 46 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19 menos en 24 horas y baja la cifra de 3.151, de los que 455 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), 33 más que la víspera y 17 más que los registrados en el pico máximo del pasado 30 de marzo.