Andalucía pasa a los directores la patata caliente de un 'curso Covid' a distancia

Suma y sigue el los cambios de última hora para la vuelta al 'cole'. A la zaga de la Covid, las CCAA han volcado a los directores de los centros la responsabilidad de gestionar el regreso de los escolares tras seis meses en blanco. Los primeros rebrotes han llegado solo unos días después de que las primeras aulas descorrieran el cerrojo. La respuesta de la Junta tampoco se ha hecho esperar. La autoridad regional le ha pasado otra 'patata caliente' a los centros: una circular 'in extremis' les permite ahora optar o no por una enseñanza semipresencial.

Desde que la cuestión académica se puso sobre la mesa, las aulas se convirtieron en una olla a presión en el territorio andaluz. Hace unos meses se produjeron las primeras dimisiones en los directores de los centros. La falta de confianza de los padres en una vuelta a clase con garantías ha cristalizado en un anuncio de huelga de familias en Almería. Sindicatos y docentes exigen más recursos y planificación. El malestar es generalizado y el último giro de la Junta ha respondido a algunas de las peticiones que la comunidad docente lleva tiempo lanzando... pero vuelve a llegar tarde.

"Es un nuevo cambio a última hora, ya estamos acostumbrados a trabajar al día", afirma Miguel González, presidente de la la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIÁN), en una llamada con La Información. "La opción de la presencialidad ha estado latente desde el principio, a los centros nos viene bien porque nos da más posibilidades, pero se ha hecho tarde y nos obliga, una vez más a planificar a contrarreloj", reconoce. Y es que el director del IES Albayzín de Granada detalla que en el encuentro de finales de agosto la reunion del Ministerio con las Consejerías ya se trató la posibilidad de un año académico semipresencial. Hasta ahora, con el curso en marcha, no se había vuelto a poner sobre la mesa.

CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS Descargar

El tiempo aprieta a los directores. El curso andaluz empezó el 1 de septiembre con las Escuelas Infantiles. A fecha de ayer, uno de estos centros se vio obligado a echar el cierre por el positivo de su directora. "Sabíamos que esto podría ocurrir y quizás si las pruebas se hubieran adelantado un poco y fueran de mayor fiabilidad, esto no hubiera ocurrido", informaron desde la asociación Escuelas Infantiles Unidas, al tiempo que llamaban a la calma, "esto no deja de ser un caso aislado". Excepcional o no, la primera semana de clases ha empujado a la Junta a cambiar su política.

La vuelta al cole de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial está marcada para el próximo día 10. El 15 harán lo propio los de Secundaria, Bachillerato, FP Inicial y el resto de enseñanzas especiales. "Al calendario oficial le afectará poco el cambio porque el texto de la Junta da libertad a los centros para que decidan si esa enseñanza mixta empieza ahora o dentro de quince días", explica Miguel. La opinión de los equipos directivos no es la única que cuenta.

"Los equipos directivos de los centros docentes propondrán el modelo de organización del centro, que será aprobado por el claustro y, previo informe del Consejo Escolar, será comunicado a la persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación correspondiente en cualquier momento del curso escolar", reza el texto de la Junta.

Cada director hará lo que considere, pero no tendrán la última palabra. A los responsables andaluces que quieran implantar alguno de estos escenarios les espera un largo proceso por delante. A solo unos días de recibir a los escolares, estos tendrán que definir un plan que se adapte a este nuevo régimen y ponerlo sobre la mesa de unos clautros que llevan todo el verano en vilo. Tras la vista con los docentes, los directores tendrán que gestionar este posible giro con el Consejo Escolar y, de ahí, presentar el protocolo a los padres para que den su aprobación.

Este término medio, entre el ideal de una formación 100% online y un escenario de clases desde casa, tiene muchas aristas que se deben tener en cuenta. El clima de descontento que reina entre los padres andaluces lleva a pensar que la idea gozará de buena acogida entre las familias. Roi Piñeiro, secretario de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, opina que la sociedad continúa dividida sobre la conveniencia de reiniciar las clases o no. "Maestros, pediatras y políticos no terminan de ponerse de acuerdo. Veremos lo que sucede. Como en tantas situaciones en la era Covid-19, reina la incertidumbre", insiste.

La brecha digital y social es un hecho. Sin el papel reequilibrador de las aulas, sus efectos podrían incrementarse entre los niños españoles. El antecedente está en los meses de estado de alarma. "A pesar del esfuerzo de toda la comunidad educativa y la rapidez con la que los centros se adaptaron a la nueva situación, lo cierto es que no todos los alumnos pudieron seguir las clases no presenciales de la misma manera", apunta el especialista. Ni el acceso a Internet ni el acceso a medios informáticos es igual en todos los hogares.

Los directores andaluces pasarán otro fin de semana entre papeles, pero andaran sobre seguro. "Es posible que no dé tiempo a implantar esta nueva opción de aquí al día 15", admite Miguel, "No es preocupante, el curso comenzará tal y como estaba previsto. La semipresencialidad, allí donde se valore, llegará después". La vuelta al cole ya no deja margen para cabos sueltos.