Arrimadas mueve ficha y abre la puerta a un Gobierno solo con PP en Andalucía. 

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lanzado un mensaje a Juanma Moreno y muestra su disposición a estudiar una coalición electoral con el PP en Andalucía para reeditar el actual Gobierno bipartito cuando haya elecciones tras "el cambio" de Vox, que ahora "ya no suma" y trabaja "contra" el Ejecutivo. Arrimadas, que ha participado este sábado en un encuentro informativo en Sevilla con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha explicado que esa opción no está ahora mismo sobre la mesa y que a ella le gustaría mantener la fórmula de las pasadas elecciones, con candidatos separados, pero ha subrayado que "la situación está cambiando".

Arrimadas ha recordado que la "fórmula del éxito" en 2018 fue la de la suma postelectoral pero ha expuesto que ahora "la novedad es que Vox está trabajando en contra de este Gobierno", en lo que ha calificado como "una pinza" con el PSOE. Ha asegurado que no lo han hablado con el PP, ha insistido en que son dos partidos distintos con dos proyectos diferentes, pero que pueden tener objetivos comunes, que ahora son "mantener el cambio". "Creo que llegados a este punto hay que valorar cualquier cosa para poder reeditar el Gobierno", ha dicho.

Por su parte, Marín, que ha sido más escueto sobre este asunto, ha señalado que a día de hoy se esperan unas primarias en Cs para elegir candidato, aunque no sabe lo que "más adelante se podrá decidir" y "cualquier posibilidad habrá que analizarla". De igual forma, ha destacado la "complicidad" en el Gobierno bipartito, ha recordado que "a día de hoy" está claro que Ciudadanos tendrá sus primarias en Andalucía, más allá de lo que se pueda decidir "más adelante", ya que "le corresponde a las direcciones nacionales".

"Tú no te vas a librar", le ha respondido bromeando Arrimadas, quien ha hecho hincapié en que ella prefiere la opción por separado y que no se ha hablado sobre la coalición. "Si se hubiera hablado tampoco lo íbamos a decir", ha respondido Marín también bromeando en este coloquio, organizado por Europa Press. Marín ha recordado que la fórmula de PP y Cs en el Ejecutivo andaluz "ha funcionado" y aspira a que vuelva a tener mayoría en Andalucía. A pesar de esa preferencia, Arrimadas ha asegurado que no pondrá por delante los intereses de Cs y reconoce "que hay un cambio y que Vox ya no suma para el cambio, resta para el cambio, quizás hay que trabajar para garantizar este Gobierno, objetivamente es bueno".

Respecto a la fecha de las elecciones, Marín considera que el intervalo que fijó el presidente, Juanma Moreno, entre junio y octubre, "es razonable", ya que cuando acabe el primer periodo de sesiones de 2022, en verano, "la legislatura estará finalizada" y los comicios deben celebrarse como máximo a final de noviembre. Además, ha asegurado que si en algún momento Moreno o él entienden que se puede ver perjudicado el crecimiento de Andalucía porque no se pueda gobernar no van a "dudar". En este sentido, Arrimadas ha afirmado que la legislatura se va a agotar, ya que se está hablando "de unos meses arriba o abajo, es un adelanto técnico" y ha reconocido que Moreno "ha aguantado" a pesar de ser el único "con la capacidad de presionar el botón".