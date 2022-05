Un asesor del PP registró la marca 'Por Andalucía' en Málaga en marzo de 2021

La marca 'Por Andalucía', el nombre la coalición que aglutina a cuatro partidos a la izquierda del PSOE, fue registrada en 2021 por un asesor del PP de la Diputación de Málaga en la oficina de Patentes y Marcas, aunque la formación política estima que no es incompatible con su nombre. Según ha podido comprobar Efe en la Oficina de Patentes y Marcas, "Por Andalucía" figura registrada como marca nacional, a petición de Carlos Ortiz Pérez, un vecino de la localidad malagueña de Benalmádena, que es cargo de confianza y asesor del PP en la Diputación de Málaga, según han confirmado fuentes próximas al partido. La solicitud ante la Oficina adscrita al Ministerio de Industria y Comercio fue presentada el 11 de marzo de 2021 a través de internet y se enmarca en la clasificación de "Servicios de grupos de presión política".

La petición, que tiene un plazo de "cinco años para uso efectivo" a contar desde el pasado 27 de diciembre, fue tramitada en abril del pasado año "sin detectar anterioridades relevantes", publicada una semana después y fue concedida en noviembre. Al hacerse publica esta coincidencia, la formación política 'Por Andalucía' (IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) ha salido al paso de esta información esgrimiendo que "no hay ningún partido ni coalición" registrado con el nombre Por Andalucía, salvo el de esta coalición. De hecho, el registro de esta marca en la Junta Electoral no solo contiene la denominación 'Por Andalucía' sino que va precedida de los nombres de los cuatro partidos que la integran, según fuentes de la coalición.

Por este motivo, la alianza de izquierdas esgrime que no le afectan las limitaciones de la Ley de Partidos Políticos que, en su artículo 3, especifica que los "nombres no podrán llevar a confusión con otras siglas políticas y tampoco con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas". "Por Andalucía estaba previamente en el registro de marcas y patentes, que regula el tráfico mercantil, las marcas comerciales, etc. Este registro tiene un régimen distinto al de las coaliciones o partidos políticos. Por tanto, no hay incompatibilidad, son ámbitos muy distintos", ha sostenido la formación política. En un comunicado, la alianza de izquierdas asegura también que "ninguna norma electoral establece como requisito ni registrar ni tener dominio de la denominación en el registro de marcas".